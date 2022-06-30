Мадонна одягнула корсет від українського бренду: бездоганні кадри

63-річна співачка Мадонна з’явилася в шкіряному корсеті від українського бренду Anoeses. Зірка зробила у виробі кілька фото в готелі, а потім вийшла в ньому на сцену.

Нещодавно знаменитість одягнула корсет від українського бренду Anoeses під час NYC Pride Week, який відбувся на підтримку нової збірки її реміксів Finally Enough Love та World of Women NFT з колекції WoW Foundation.

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Один зі своїх сценічних образів стилісти стилізували чорним шкіряним корсетом Aria бренду Anoeses. Спочатку Мадонна доповнила корсет мініспідницею, а на сцену вийшла у жовтому спортивному костюмі з фіолетовими вставками, який вийшов у колаборації Gucci x Adidas.

Співачка любить вражати зухвалими образами, тож одягнула чорні колготки в сіточку та черевики. Мадонна вклала волосся у фірмові локони, нанесла макіяж з акцентом на очі та додала кілька масивних прикрас на шию.



Мадонна одягнула корсет від українського бренду / Фото з Vogue



Мадонна одягнула корсет від українського бренду / Фото з Vogue



Мадонна одягнула корсет від українського бренду / Фото з Vogue

Мадонна вже не вперше з’являється на публіці в речах Anoeses. Вбрання від цієї марки одягали такі знаменитості, як Лорена Дюран та Charli XСX.

Що відомо про бренд Anoeses

Бренд Anoeses засновали у 2018 році в Україні в результаті творчої співпраці подружжя Костянтина та Катерини Саввопулів. Бренд випускає предмети повсякденного одягу зі шкіри, латексу та текстилю.

Під час війни Anoeses активно підтримує ЗСУ та щотижня надсилає грошову допомогу на військове обладнання та інші потреби. Також команді Anoeses удалося зібрати кошти на машину швидкої допомоги для лікарів-волонтерів.

Світові знаменитості в українських брендах

Нещодавно німецька інфлюенсерка Леоні Ганне одягнула сукню від бренду Jamemme на відпочику в Італії. Знаменитість вже не вперше одягає речі від українських брендів.

Матір Ілона Маска з’явилася на вечірці Pride Month в ефектному образі, головним елементом якого став жакет від українського бренду Pure creative project.