Мадонна одягнула ковбойський капелюх від Руслана Багінського: вишуканий look у Маямі

Відома американська співачка Мадонна одягнула капелюх, який створив дизайнер зі Львова Руслан Багінський. У ньому вона прийшла на відкриття художньої виставки картин свого сина Рокко.

Артистка зробила фото на тлі робіт свого 23-річного сина, якого вона народила від британського режисера Гая Річі. У галереї в Маямі Мадонна не лише стильно виглядала у своєму образі, але й довершила його неймовірним головним убором, який створив дизайнер зі Львова.

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Образ Мадонни

На персональну виставку сина співачка прийшла у зеленому костюмі-трійці. Вона одягнула жилетку, жакет та штани. Образ співачки доповнили білі туфлі-човники на підборах та капелюх від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Мадонна обрала для себе білий капелюх, який неймовірно личив до її образу. Виконавиця вже не вперше носить головний убір від львівського дизайнера. У її арсеналі головних уборів вже є капелюхи та кепі від талановитого Руслана Багінського.

Виставка картин називається "Pack A Punch" та складається з 20 портретів бійців муай-тай. Ними Рокко Річі надихався під час нещодавньої поїздки в Таїланд.

На виставку Мадонна прийшла разом зі своїми прийомними дітьми. У неї є своя донька Лурдес та син Рокко. Вже після розлучення з Гаєм Річі вона вдочерила Мерсі Джеймс та двох дівчаток – Естер і Стеллу у 2017 році.