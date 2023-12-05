Бренд STARCHAK представив колекцію "Журавлі" про життя у час війни: неймовірне вбрання

Дизайнерка Марія Старчак присвятила колекцію "Журавлі" своєму другу Дмитру Пащуку, який загинув захищаючи країну. Речі вручну прикрашалися бісером, а колекцію довершували сукні-апсайклінг та крафтові прикраси.

2 грудня у Львівській національній галереї мистецтв відбулась презентація нової арт-колекції українського sustainable-бренду одягу STARCHAK. Її головним символом стали журавлі.

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"У західній та східній культурах у цих красивих птахів багато символічних значень: вірність, любов до батьківщини, вічне життя. Для мене особисто цей птах нагадує про мого друга Дмитра Пащука, який загинув захищаючи країну. Дмитро був творчою людиною і серед його записів ми знайшли малюнок журавля – так з’явилась ідея присвятити колекцію журавлям та Дмитру", –розповіла Марія Старчак.

За її словами – це світла присвята, без скорботи і плачу. Тепла згадка про людину, якої з нами вже немає.

Дизайнерка розділила свою колекцію на дві капсули – мистецьку, з речами-маніфестами та повсякденну, що піде у продаж. Цього разу у арт-частині Старчак рефлексувала на тему життя, яке продовжують жити тисячі українців, що сьогодні зазнали втрат. Ці роздуми втілені у апсайклінг-спідниці та архітектурного крою пальто, зшитих з десятків різних шматків.

Наше життя розірвано на шматки, але ми намагаємось зібрати його знов на новому місці і рухатись далі, як би боляче нам не було. Ці речі про нашу крихкість і про нашу незламність. Їх не буде в продажі, але вони важливі для мене, як висловлювання,

– розповіла Марія.

Також в колекції представлено два арт-об’єкти, що за задумом дизайнерки символізують земне на небесне: жакет зі шкіряним корсетом, що повторює жіноче тіло, та жакет у "хмарі" з металевого дроту та кольорового бісеру.

Брендбуло засновано у Львові влітку 2019 року, після того, як дизайнерка Марія Старчак перемогла на регіональному етапі конкурсу молодих дизайнерів одягу "Погляд у майбутнє".

Ще одна унікальна річ з арт-частини колекції — рясно розшита бісером сукня. Цей образ було створено спеціально для співачки та бандуристки Марини Круть.

Бісер для мене асоціюється з українською етнікою: з давніх-давен наші предки розшивали ним святковий одяг і робили різноманітні прикраси. Тому коли я працювала над костюмами для кліпу Круть "Пряля", спеціально для Марини ми створили сукню з бісерними квітами. Результат був вражаючий і я закохалась в цю техніку. Тому після зйомок я вирішила створити цілу колекцію з вишитими бісером елементами. Уся вишивка – ручної роботи,

– зазначила дизайнерка.



Колекція "Журавлі" дизайнерки Марії Старчак / Фото Анастасії Кудашківої

Презентація колекції пройшла під музику Krutь, Rebeka Mikhaeli, а також Павла Гоца та Ярослава Яровенко з гурту Nazva.

Речі з повсякденної частини колекції оздоблені бісером: вишивка прикрашає піджаки та болеро. Не забули і про бахрому з бісеру – впізнаваний символ бренду, за який його цінують українські та світові зірки, серед яких Джамала, Юлія Саніна та Франк Пітер Вільде. Також доступні для покупки деконструйовані спідниці та сукні-жакети, шкіряні топи, корсети та брюки, а також крафтові прикраси у формі журавликів.

Колекція "Журавлі" бренду STARCHAK

Колекція "Журавлі" дизайнерки Марії Старчак / Фото Анастасії Кудашківої

Колекція "Журавлі" дизайнерки Марії Старчак / Фото Анастасії Кудашківої

Колекція "Журавлі" дизайнерки Марії Старчак / Фото Анастасії Кудашківої

Колекція "Журавлі" дизайнерки Марії Старчак / Фото Анастасії Кудашківої

Колекція "Журавлі" дизайнерки Марії Старчак / Фото Анастасії Кудашківої

Колекція "Журавлі" дизайнерки Марії Старчак / Фото Анастасії Кудашківої