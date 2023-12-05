Зйомки кампейну відбулися в Парижі, пише 24 Канал. Евеліна приміряла розкішне вбрання, яке ідеально підійде для новорічної ночі.

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Андре Тан пропонує вдягати на святкування Нового року плаття-тренчі з повністю згофрованою шовком спиною, зручні топи та комбінезони з декоративним плюмажем, штани разом з сорочками та жакетами, а також — сукні: в’язані, асиметричні. Моделі виконані в чорному кольорі та допоможуть вам відчути себе справжньою королевою.

Евеліна Мамбетова в ефектному вбранні позувала на тлі вечірньої Сени та Ейфелевої вежі. Модель розповіла, що Адре Тан став першим дизайнером, який повірив у неї та її модельну кар’єру.

Пам’ятаю свій перший вихід в якості моделі Андре Тана як вчора. Це був 2008-ий рік, мій дебют на Українському тижні моди. Андре Тан затвердив мене для свого показу і з цього моменту почалась моя карʼєра у світі моди. Коли Андре подзвонив мені та запропонував знятись в кампейні, я ні секунди не вагалась. Пройшло 15 років, але я досі завдячую Андре тим, що він був одним з перших, хто повірив в мене і в мою модельну кар’єру,

– розповіла Евеліна Мамбетова.

Головним референсом колекції "Містична" виступив роман Ернеста Хемінгуея "Свято, яке завжди з тобою". В книзі досконало відтворена атмосфера Парижу 1920-х, який відновлюється після жахіть війни. Затишні кафе, вуличний гомін, приємні аромати, музейні виставки та відчуття безпеки, яке сприяє розквіту кохання та інших почуттів.

За словами Андре Тана, ця "Містична" колекція має для нього велике персональне значення та посідає особливе місце серед його couture-колекцій.

"Щоденна боротьба та праця на перемогу потребують чіткого підґрунтя. Треба дуже добре уявляти собі, заради чого ми все це робимо. Тому я вирішив випустити цю колекцію. Вона про колективну українську мрію, про "свято, яке завжди з тобою" – навіть тут, в Україні. Війна дала всім переоцінку цінностей та розуміння як мало насправді треба для щастя: сім’я, кохана людина поряд, мирне небо над головою", – зазначив Андре Тан.



Евеліна Мамбетова презентує нову колекцію Андре Тана / Фото прес-служби



Евеліна Мамбетова презентує нову колекцію Андре Тана / Фото прес-служби



Евеліна Мамбетова презентує нову колекцію Андре Тана / Фото прес-служби



Евеліна Мамбетова презентує нову колекцію Андре Тана / Фото прес-служби



Евеліна Мамбетова презентує нову колекцію Андре Тана / Фото прес-служби



Евеліна Мамбетова презентує нову колекцію Андре Тана / Фото прес-служби



Евеліна Мамбетова презентує нову колекцію Андре Тана / Фото прес-служби