Іспанська блогерка й стилістка Бланка Міро, яка задає тенденції у моді і співпрацює з компаніями Louis Vuitton, Miu Miu та Mango, опублікувала в інстаграмі пост з фотографями моментів з життя. На одній зі світлин – червоні туфлі HALO українського бренду HVÓYA.

Читайте також Бордові чоботи – найпопулярніше взуття сезону: з чим їх носять інфлюенсери

Це стильне взуття має шкіряний рант, що навмисно збільшує форму носка. Рантова частина Halo має акцентний декоративний шов. А доповнюють туфлі підбори плавних та округлих ліній.



Туфлі HVÓYA, які показала Бланка Міро / Фото інстаграм blancamiro

Fashion-блогерка уже не вперше збирає образ із взуттям HVÓYА. Кілька тижнів тому вона взувала туфлі з цими ж сірими панчохами, чорною шкіряною спідницею та вишневим жакетом.



Образ з туфлями HVÓYA, який показала Бланка Міро / Фото інстаграм blancamiro

HVÓYA - український бренд взуття та аксесуарів ручної роботи. До слова, у їхніх балетках ми бачили першу леді України Олену Зеленську на обкладинці американського Vogue.



