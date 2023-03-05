Louis Vuitton втрапив у новий скандал з літерою V, яка асоціюється з російською агресією: відео

У мережі знову спалахнув скандал з популярним французьким брендом Louis Vuitton. Там для нового кампейну поєднали кольори російського прапора і додали літеру "V", що в нинішніх реаліях асоціюється з російською агресією.

Додамо, що багато користувачів уже не вперше звинувачують компанію у використанні таких знаків і називають зараз це недоречним. Наприклад, раніше Louis Vuitton випустили прикраси з кремлівською свастикою "Z" і "V".

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Новий скандал з Louis Vuitton

Тепер відомий модний бренд вчергове обурив мережу – в коментарях до посту Louis Vuitton люди пишуть негативні коментарі. А все через те, що на тлі російсько-української війни бренд представив свою нову жіночу колекцію з літерою "V".

Адже у зв’язку з жорстокою війною в Україні, будь-які використання символів "Z" і "V" прирівнюються до популяризації російської агресії.

Додамо, що також для нового кампейну використали кольори, які є на російському прапорі. Проте зазначимо, що насправді все інакше – це кольори прапору Франції, адже Louis Vuitton – це французький бренд.

Реакція росіян

І поки українці обурюються через такий анонс нової колекції Louis Vuitton, росіян це, навпаки, потішило. Зокрема, у коментарях вони пишуть, нібито бренд так підтримав країну-агресора:

"Знатний тролінг) красивий триколор і V".

"Продажі Луї Віттон піднімуться в Росії після цього".

"Дивно, що стільки років на ринку і тільки зараз вони вирішили пропіарити свій прапор".

"Шикарні кольори! Росія".

"Кольори красиві, а літера моя улюблена V".

"З такою рекламою в Росії можна зробити гарну касу. Вся Європа разом стільки не купить, скільки росіяни".

"За Путіна! За Росію !!! Уперед LV".

"Приємне оку поєднання кольорів та V дуже ефектно виглядає на тлі триколору. Стильно".

"Як сказати "я з тобою", не кажучи жодного слова".

До слова, раніше Louis Vuitton оголосили про свій вихід з ринку Росії. Додамо, що до французької групи LVMH входять бренди Louis Vuitton, Dior, Fendi й Givenchy. 124 їхніх магазини мали закритися в Росії.