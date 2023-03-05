Louis Vuitton втрапив у новий скандал з літерою V, яка асоціюється з російською агресією: відео
Джерело:Louis Vuitton
У мережі знову спалахнув скандал з популярним французьким брендом Louis Vuitton. Там для нового кампейну поєднали кольори російського прапора і додали літеру "V", що в нинішніх реаліях асоціюється з російською агресією.
Додамо, що багато користувачів уже не вперше звинувачують компанію у використанні таких знаків і називають зараз це недоречним. Наприклад, раніше Louis Vuitton випустили прикраси з кремлівською свастикою "Z" і "V".
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Новий скандал з Louis Vuitton
Тепер відомий модний бренд вчергове обурив мережу – в коментарях до посту Louis Vuitton люди пишуть негативні коментарі. А все через те, що на тлі російсько-української війни бренд представив свою нову жіночу колекцію з літерою "V".
Адже у зв’язку з жорстокою війною в Україні, будь-які використання символів "Z" і "V" прирівнюються до популяризації російської агресії.
Додамо, що також для нового кампейну використали кольори, які є на російському прапорі. Проте зазначимо, що насправді все інакше – це кольори прапору Франції, адже Louis Vuitton – це французький бренд.
Реакція росіян
І поки українці обурюються через такий анонс нової колекції Louis Vuitton, росіян це, навпаки, потішило. Зокрема, у коментарях вони пишуть, нібито бренд так підтримав країну-агресора:
- "Знатний тролінг) красивий триколор і V".
- "Продажі Луї Віттон піднімуться в Росії після цього".
- "Дивно, що стільки років на ринку і тільки зараз вони вирішили пропіарити свій прапор".
- "Шикарні кольори! Росія".
- "Кольори красиві, а літера моя улюблена V".
- "З такою рекламою в Росії можна зробити гарну касу. Вся Європа разом стільки не купить, скільки росіяни".
- "За Путіна! За Росію !!! Уперед LV".
- "Приємне оку поєднання кольорів та V дуже ефектно виглядає на тлі триколору. Стильно".
- "Як сказати "я з тобою", не кажучи жодного слова".
До слова, раніше Louis Vuitton оголосили про свій вихід з ринку Росії. Додамо, що до французької групи LVMH входять бренди Louis Vuitton, Dior, Fendi й Givenchy. 124 їхніх магазини мали закритися в Росії.