Це взуття не виходить з моди 100 років: як воно виглядає

Восени кожній дівчині варто додати до свого гардероба лофери. Це доволі зручне та комфотне взуття, яке чудово поєднується з куртками, тренчами і лоферами.

Лофери беруть свій початок ще в 1920-х роках, а популярність здобули у 1950-х роках, коли бренд Gucci започаткував моду на плоске взуття, пише 24 Канал. З того часу лофери стали незамінними у світі моди та досі залишаються актуальними.

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Починаючи з 1960-х років лофери дуже часто носила Джейн Біркін. Елементи стилю цього взуття досі залишаються такими ж – контрасна пряжка, ледве помітні підбори та м’яка шкіра. Зараз всі преміальні бренди випускають у своїх колекціях лофери, адже без них неможливо собі уявити осінній чи весняний період.

І хоч лофери відносять до андрогінного стилю, в парі з милими спідничками та блузами, вони створюють чудові романтичні аутфіти. Варіантів лоферів є безліч – класичні чорні із золотою або сріблястою пряжкою, лише шкіряні, принтовані, замшеві, з квадратним носком чи круглим.

Лофери займуть в нашому гардеробі особливе місце після того, як балетки восени відійдуть на другий план. Це взуття набуло культового статусу та не збирається виходити з моди.

У своєму гардеробі лофери мають всі трендсеттерки – Гейлі Бібер, Джіджі та Белла Хадід, Дуа Ліпа та багато інших. Вони поєднують взуття з джинсами, базовими футболками та шкірянками. Як їх стильно носити цієї осені – дивіться на прикладі інфлюенсерів.



Стильні образи з лоферами / Фото Pinterest



Стильні образи з лоферами / Фото Pinterest



Стильні образи з лоферами / Фото Pinterest



Стильні образи з лоферами / Фото Pinterest



Стильні образи з лоферами / Фото Pinterest