Літні речі, які ніколи не вийдуть з моди: на що треба звернути увагу

На календарі весна, але за вікном – справжнє літо, тож час діставати з шафи всі свої улюблені речі, які будуть складати основу ваших образів цього сезону. Мода щороку змінюється, але поміж тим залишаються речі, які є актуальними та не виходять з моди.

Вбрання на літо є досить варіативним, оскільки одну річ можна застосувати безліч разів до різноманітних образів, пише Fashion 24.

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Літня капсула складається з базових речей, які не здають своїх позицій з кожним роком. За допомогою цих кількох речей ви зможете щодня формувати цікаві аутфіти.

Білі штани

Цей колір штанів набирає популярності з приходом весняно-літнього сезону. Носіть його з базовими футболками та лонгслівами та поєднуйте з будь-яким взуттям.

Сорочка оверсайз

Сорочка на один чи кілька розмірів виглядає в наших образах стильно й універсально. Доповнюйте сорочкою боді, майки та футболки чи одягайте поверх базових однотонних суконь.

Шорти

Обирайте на літо шорти трохи коротші, ніж бермуди у вільному крої з костюмної чи денімової тканини. Вони добре поєднуються з балетками, сандалями, босоніжками чи кросівками.

Солом’яна сумка

Часом здається, що ці сумки рано чи пізно вийдуть з моди, втім в літню пору вони лише набирають оборотів. Поєднуйте цей аксесуар з розслабленими сукнями чи лляними костюмами.

Лляна сукня

Таке плаття чудово підходить для спекотної літньої погоди. Обирайте для себе лаконічні та мінімалістичні варіанти на бретельках чи з вирізами або будь-якими іншими цікавими деталями.

Окрім кількох цих речей, не забувайте про базові футболки й майки в класичних кольорах, спідниці та сукні, які ми так любимо носити влітку. Що взуття – робіть ставку на комфорт, аби вам було зручно в ньому довго гуляти.