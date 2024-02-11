Образ матері дракона: вагітна Лілія Ребрик позувала у яскравому червоному костюмі
Джерело:Лілія Ребрик
Скоро 42-річна телеведуча та її чоловік Андрій Дикий втретє стануть батьками. Тож зірка вирішила залишити у світлинах на памʼять момент, коли вона при надії.
Лілія Ребрик виклала в інстаграм світлини з нової фотосесії, на яких постала, як вона сама себе назвала, матірʼю дракона. У 2024 році українська ведуча має народити третю донечку, і за китайським календарем вона буде драконом, як і найстарша дитина Лілії Діана.
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Образ телезірки
Для зйомки Ребрик обрала яскраво-червоний віскозний блейзер від HOLY BASE. Це бренд оверсайз-одягу, який спеціалізується в основному на костюмах та сорочках. На сайті такий однобортний піджак, як у ведучої, коштує 12 500 гривень. Щоб зібрати комплект, до блейзера підібрали такі самі великі штани в тон. Їх на порталі можна знайти за 7 200.
Волосся Лілія зібрала в пучок з локонами, а завершила образ яскравим макіяжем з червоною помадою. На одній зі світлин також видніються туфлі-човники в тон.
Додаю червоного, щоб хоч трохи розфарбувати це безбарвне життя! Рік зеленого дракона, який ще й дуже любить червоне! Тож і я – в тренді: притягую удачу, яка зараз так потрібна нам всім! P.S. До речі, раз на 12 років ми народжуємо собі дівчат-дракончиків. Тож ловіть образ матері дракона у червоному,
– підписала фото зірка.
Вагітність Ребрик
- На початку жовтня телеведуча повідомила, що вона втретє при надії. Знаменитість вже виховує двох доньок – 11-річну Діану та 5-річну Поліну.
- Згодом вона зізналася, що планує народжувати донечку в Україні. Дитина має зʼявитися на світ у березні. Сімʼя живе за 50 кілометрів від Києва – на заміській дачі, яку вони купили кілька років тому.
- Після новини про вагітність більшість шанувальників пораділи за подружжя, проте були й ті, хто їх розкритикував. Мовляв, пара хоче народити ще одну дитину, щоб чоловік "відкосив від армії", або щоб виїхати за кордон. Ребрик відповіла на закиди.