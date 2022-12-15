Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз знялася для глянцю в шапці від бренду Ruslan Baginskiy

Головна героїня серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз стала зіркою грецького глянцю Vogue. Знаменитість знялася в розкішних образах, а також приміряла головний убір від українського дизайнера Руслана Багінського.

Нещодавно в мережі з’явився трейлер третього сезону серіалу "Емілі в Парижі", пише 24 канал. Серіал потішить глядачів вже незабаром, 21 грудня.

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Події у третьому сезоні відбудуться за рік після переїзду до Парижа задля омріяної роботи Емілі. Дівчина опиняється на роздоріжжі, що змушує її прийняти рішення щодо майбутнього — як у кар’єрі, так і в коханні.

І поки поціновувачі серіалу чекають на вихід першої серії, Лілі Коллінз тішить фанатів новою зйомкою для грецького видання Vogue. Акторка приміряла на собі пальто та шубу від брендів Saint Laurent і Max Mara.

На одному зі знімків дівчина позувала в головному уборі від українського бренду Ruslan Baginskiy.



Лілі Коллінз знялася для грецького глянцю Vogue



Лілі Колілнз знялася для грецького глянцю Vogue



Лілі Коллінз знялася для грецького глянцю Vogue

Головні убори від львівського дизайнера Руслана Багінського носять усі світові знаменитості. Його кепі та капелюхи часто одягає Мадонна, а в новорічну ніч вона одягнула балаклаву з кристалами. Також у своєму гардеробі кепі від дизайнера має Майлі Сайрус, а шведська модель Ельза Госк – хустину. Емілі Ратажковскі та Мей Маск мають панами, якими довершували свої зимові образи.