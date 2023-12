У 1993 році на вечірку Look of the Year агенції Elite Model юна модель Кейт Мосс одягнула сріблясту сукню-комбінацію, яка просвічувалася під спалахами камер. Окрім того, дівчина навіть доповнила свій образ звичайними пляжними в’єтнамками.

Читайте також Від кінозірки до дизайнерки: Анджеліна Джолі вперше показала вбрання власного бренду

Така витівка молодої моделі облетіла всі пабліки, а її вихід став культовим, який досі згадують 30 років потому.



Образ Кейт Мосс у 1993 році / Фото Getty Images

Донька Кейт Мосс також вирішила піти шляхом матері та стала моделлю. Дівчина часто бере участь у модельних показах, фотозйомках та відвідує світські вечірки.

Образ Ліли Мосс

На захід British Fashion Awards 2023, який пройшов у Лондоні, Ліла Мосс одягнула сріблясту сукню з прозорої тканини, повторивши знаменитий вихід своєї матері.

Модель обрала для себе сукню Nensi Dojaka, яка доповнена бюстгальтерами та вирізом на плечах. До сукні Ліла підібрала чорну спідню білизну та одягнула чорні сланці.

Волосся дівчина зав’язала в пучок та розпустила передні пасма. Образ Ліла довершила сережками та мінімалістичними перстнями.



Ліла Мосс в прозорій сукні від Nensi Dojaka / Фото інстаграм @lilamoss



Ліла Мосс в прозорій сукні від Nensi Dojaka / Фото інстаграм @lilamoss

21-річна модель два роки тому запам’яталася всім виходом на подіум з інсуліновою помпою, розміщеною на стегні. Ліла хворіє на діабет першого типу, у разі якого інсулін у тілі не виробляється. Спеціальний пристрій на тілі доставляє ліки в її організм.

Дівчина вже встигла підкорити чимало брендів, знялася для багатьох модних глянців та навіть стала однією з ангелів Victoria's Secret.