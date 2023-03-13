Леся Нікітюк з’явиться у неймовірних образах в сімейному проєкті: яскраві відео

Українська телеведуча Леся Нікітюк стала ведучою сімейного проєкту на Новому каналі "єПитання". Стилісти підібрали для ведучої неймовірно стильні образи, в яких білявка буде красуватися в кожному новому випуску.

Відома телеведуча розповіла, якими будуть її вбрання в новому сімейному проєкті.

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У понеділок, 13 березня, на Новому каналі стартує розважальне шоу для всієї родини "єПитання". Його ведучою стала неперевершена Леся Нікітюк. У телевізійних проєктах вона завжди дивує глядачів почуттям гумору і крутими образами. Вбрання Лесі Нікітюк, як завжди, будуть стильними та модними.

Мій одяг у будь-якій програмі має насамперед відповідати телевізійним стандартам. Є прийняті критерії для вбрання ведучого в кадрі: не повинно бути клітинки, дрібної смужки, малюнків,

– розповіла Леся Нікітюк.

Телеведуча розповіла, що для проєкту "єПитання" вдягалася у прості класичні костюми. Деякі з них були навіть з українською вишивкою. За словами знаменитості, образи, можливо, вийшли не такі вражаючі, як, до прикладу, на "Хто зверху?", але, на її думку, вони зараз і мають бути не яскраві, не кричущі, а просто зручні, класичні.

Щопонеділка о 20:00 глядач матиме змогу оцінювати вбрання Лесі Нікітюк та спостерігати за ігровими протистояннями. Участь у проєкті взяли співаки, гумористи, телеведучі, актори, волонтери та навіть військові. Усі команди формували так, щоб учасників щось об’єднувало – спільні інтереси чи діяльність. От, наприклад, Григорій Решетнік та Юрій Ткач грали разом зі своїми сім’ями!

Телеведуча також розповіла, кого б вона взяла до себе в команду, якби була учасницею, а не ведучою шоу.

"По-перше, я би плакала, тому що хтось інший вів би цю програму замість мене. По-друге, в моїй команді були б, напевно, жіночки з прихистку на Хмельниччині. Їх би гарно одягнули й нафарбували, вони розслабились і круто провели б час. Для них це була б така класна подія і такі емоції! Я дуже тішилась би від того, які вони щасливі", – розповіла Леся Нікітюк.

Дивіться прем’єру розважального сімейного шоу "єПитання" вже сьогодні, 13 березня, о 20:00 на Новому каналі!