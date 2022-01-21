Леся Нікітюк похизувалася лижним костюмом за 32 тисячі гривень: зимове фото
Джерело:інстаграм Леся Нікітюк
Блогерка Леся Нікітюк відправилася на зимовий відпочинок в Буковель. Телеведуча приміряла на собі ефектний лижний костюм в гусячу лапку.
Окрім основної роботи на телебаченні Леся Нікітюк активно розвиває свій блог в інстаграмі. Сьогодні знаменитість опублікувала радісний допис, в якому повідомила про 3,8 мільйонів підписників.
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Зірка поділилася з фанатами радісною світлиною на тлі засніжених ялинок у Яблуниці, неподалік Буковелю.
Телеведуча похизувалася своїм розкішним гірськолижним костюмом від люксового бренду Goldbergh, який спеціалізується на ексклюзивній розкішній колекції спортивного одягу.
Леся обрала стильний виріб у гусячу лапку з капюшоном та облямівкою з натурального хутра лисиці. Коштує такий костюм на офіційному сайті 32 тисячі гривень. Білявка розпустила волосся та одягнула гірськолижні окуляри.
Телеведуча, як завжди, зробила на обличчі макіяж з акцентом на очах, а губи нафарбувала рожевою помадою.
Зимовий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму
Зимовий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму
Підписники знаменитості не залишають без уваги жодну публікацію Лесі, тож вчергове засипали фото компліментами.
- "Дуже гарний костюм";
- "Дуже красива, а посмішка яка";
- "Ви найкраща жінка на Буковині";
- "Розкішна";
- "Неймовіна Леся в неймовірному костюмі".