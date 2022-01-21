Леся Нікітюк похизувалася лижним костюмом за 32 тисячі гривень: зимове фото

Блогерка Леся Нікітюк відправилася на зимовий відпочинок в Буковель. Телеведуча приміряла на собі ефектний лижний костюм в гусячу лапку.

Окрім основної роботи на телебаченні Леся Нікітюк активно розвиває свій блог в інстаграмі. Сьогодні знаменитість опублікувала радісний допис, в якому повідомила про 3,8 мільйонів підписників.

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Зірка поділилася з фанатами радісною світлиною на тлі засніжених ялинок у Яблуниці, неподалік Буковелю.

Телеведуча похизувалася своїм розкішним гірськолижним костюмом від люксового бренду Goldbergh, який спеціалізується на ексклюзивній розкішній колекції спортивного одягу.

Леся обрала стильний виріб у гусячу лапку з капюшоном та облямівкою з натурального хутра лисиці. Коштує такий костюм на офіційному сайті 32 тисячі гривень. Білявка розпустила волосся та одягнула гірськолижні окуляри.

Телеведуча, як завжди, зробила на обличчі макіяж з акцентом на очах, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Зимовий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму



Зимовий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму

Підписники знаменитості не залишають без уваги жодну публікацію Лесі, тож вчергове засипали фото компліментами.