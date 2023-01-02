Леся Нікітюк показала новорічний образ у лимонній сукні: яскраве фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк зустріла Новий 2023 рік у Львові. Знаменитість показала підписникам образ, який вона приміряла в новорічну ніч.

Леся Нікітюк здивувала своїх фанатів розкішним образом, який вона приміряла для святкування Нового року. 2023 рік знаменитість приїхала зустріти у 5-ти зірковий готельний комплекс Emily Resort.

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Для святкової події телеведуча обрала довгу сукню від українського бренду OLYA MAK. Знаменитість одягнула сукню довжини максі зі шлейфом та довгими рукавами. Лимонна сукня вдало підкреслювала струнку фігуру телеведучої.

Свій образ Леся Нікітюк доповнила короткими чорними шкіряними рукавицями та чорним взуттям. Своє біляве волосся зірка розпустила, а на візажисти зробили їй ефектний макіяж. Світлини телеведуча зробила в гримерці та привітала підписників з переможним 2023 роком.

З Новим Переможним 2023 Роком!!! Ви загадали "те саме бажання" вчора?", – підписала кадри Нікітюк.



Леся Нікітюк зустріла Новий рік у лимонній сукні / Фото з Instagram



Леся Нікітюк зустріла Новий рік у лимонній сукні / Фото з Instagram

За народною улюбленицею в інстаграм-профілі стежить 4 мільйони користувачів, тож зірку засипали в коментарях приємними словами.