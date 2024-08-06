Леся Нікітюк в Сеулі: телеведуча покрасувалась в традиційному костюмі корейців

Телеведуча Леся Нікітюк опублікувала у своєму інстаграмі світлини з Південної Кореї. Білявка показала кілька кадрів з Сеулу та приміряла їхнє традиційне вбрання.

Вочевидь, Леся Нікітюк відправилася у відпустку та обрала для себе колоритну та красиву країну. Загалом за період зйомок у програмі "Орел і решка" Нікітюк відвідала понад 100 країн. В одному зі своїх інтерв’ю вона розповідала, що у її фаворитах – ціла низка країн: Японія, майже всі країни Азії, Африки, Європи та Америки.

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Війна внесла свої корективи у життя кожного українця, тож відпустки вже не стаються з нами так часто, якби цього хотілося, втім Леся Нікітюк вперше з тривалий час наважилася відправилася в туристичну подорож.

Образ Лесі Нікітюк в Кореї

Красиві світлини телеведуча зробила на тлі традиційного корейського будинку "ханок" з високими бордовими колонами. Також вона показала кілька красивих осель на тлі водойми та навіть зробила фото з сеульцями.

Щоб сповна насолодитися культурою нової країни, Леся Нікітюк одягнула національний традиційний костюм жителів Кореї, який називається ханбок. Його часто шиють з яскравих одноколірних тканин.

Вбрання складалося з пишної вишневої сукні, яку повністю розшили корейські ієрогліви ханча. Верх довершувала чорна сорочка з білим комірцем та квіткова вишивка на грудях, плечах та рукавах. Ніжний look українка доповнила бордовим бантом на волоссі та красивими чорними стрілками на обличчі.

Леся Нікітюк лише нещодавно показала кадри з подорожі в нову країну, тож, вочевидь, зовсім скоро буде ділитися багатьма світлинами зі своєї мандрівки у своєму інстаграм-профілі.