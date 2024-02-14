Леся Нікітюк показала звабливий образ в комбінезоні та перуці: ефектне фото

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася з прихильниками новою світлиною. Білявка опублікувала кадр з фотосесії, задля якого вона навіть приміряла перуку.

За інстаграм-сторінкою Лесі Нікітюк стежить понад 4 мільйони прихильників, тож вона часто ділиться з аудиторією кадрами з фотосесій чи світлинами зі знімального майданчика.

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14 лютого телеведуча привітала всіх з Днем Валентина та опублікувала нове фото. Леся також символічно попросила підписників "здати на валентинки по 14 гривень", тобто задонатити на ЗСУ.

Дуже випадкове фото, але збори в сторіс невипадкові! Вірю що кохання врятує цей світ, але поки нас рятують ЗСУ! Тому дорогі мої, кохані люди, я вас вітаю і прошу здати на "валентинки" по 14 грн,

– написала Леся Нікітюк.

Образ Лесі Нікітюк

Телеведуча постала перед камерою фотографа у чорному комбінезоні, який підкреслював її струнку талію та довгі ноги. Образ доповнили червоні туфлі, годинник та браслети на руках.

Для такого ефектного фото Леся Нікітюк навіть дещо вдалася до перевтілення та приміряла білу перуку. Знаменитість зробила фото на білому тлі та опублікувала кілька світлин з різним позуванням.

Прихильники, як завжди, сподобали собі новий образ Лесі та вже засипали її приємними словами:

"Богиня";

"Нікітюк – Кардашян";

"Ви найкраща валентинка, яку я коли-небудь бачила в своєму житті";

"Вау! Шикарна красуня";

"Леся просто левиця".

Леся Нікітюк часто влаштовує фотосесії та демонструє підписникам ефектні образи, які збирають тисячі вподобайок.

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