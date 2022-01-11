Леоні Ганне вразила чарівним виходом у рожевій сукні від українського бренду Santa Brands

Популярна німецька інфлюенсерка Леоні Ганне вже вкотре приміряла в сонячній країні розкішну сукню від українського бренду Santa Brands. Цього разу білявка одягнула рожевий виріб з блискітками.

Улюблениця стрітстайл-фотографів та одна з головних гостей в перших рядах на Тижнях моди Леоні Ганне відправилася на відпочинок в Тулум. Білявка настільки сподобала собі сукні від українських дизайнерів, що вже й не уявляє відпочинку без легких прозорих виробів, які ідеально підходять для спекотних країн.

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Леоні брала сукні від бренду Santa Brands на відпочинок в Мальдівах, доповнювала образ блискучими штанами в Лондоні, сяяла в мініплатті у Парижі, а тепер прилетіла в Тулум та одягнула на вечерю бездоганну сукню.

Образ Леоні Ганне

Фешіоніста одягнула під низ білу спідню білизну, а зверху – рожеву сукню на довгий рукав з сітчастого матеріалу. Виріб розкішно переливається та блистить, адже повністю вкрите кристалами.

Плаття оздоблене двома вирізами, які додають сукні ще більшої ефектності. Сукня від українського виробника коштує майже 20 тисяч гривень.

Модниця розпустила волосся та доповнила образ сріблястими босоніжками і масивними сережками. Її розкішний аутфіт довершила мінімалістична блискуча сумка з рожевими ручками.



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки