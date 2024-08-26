За 34 тисячі гривень: Леоні Ганне одягнула на День Незалежності сукню українського бренду

Популярна німецька інфлюенсерка Леоні Ганне чи не єдина знаменитість, яка має у своєму гардеробі багато речей від українських брендів. Нещодавно білявка опублікувала неймовірний образ у сукні від Anna October.

Зірка стрітстайлу щодня демонструє своїй багатомільйонній аудиторії красиві та стильні образи. За її особистою сторінкою в інстаграмі стежить майже 5 мільйонів людей, тож вона є справжнім натхненням для дівчат зі всього світу.

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Леоні любить моду, стилізування красивого вбрання та має у своєму арсеналі речі від найвідоміших люксових марок. Разом з тим, вона досить часто приміряє на собі речі від українських брендів. Її наречений Алекс Галієвський родом з України, тож блогерка всім серцем любить нашу країну та підтримує і рекламує наших дизайнерів.

Ніжний образ Леоні Ганне

Фешіоніста обрала для свого нового виходу сукню довжини максі від українського бренду Anna October. Білявка одягнула сукню Tulip dress силуету сліп, прикрашену декорованим ліфом у вигляді чашечок-тюльпанів, підвішених на витончених ремінцях, які самозав’язуються. Сукня виготовлена з блискучого атласу рожевого кольору та коштує на сайті бренду 34 тисячі гривень.

Леоні Ганне доповнила образ мінімалістичною маленькою сумкою рожевого кольору, а волосся зачесала в пучок. Аутфіт дівчина не доповнювала прикрасами, лише одягнула на руку кілька браслетів.

Вбрання інфлюенсерка одягнула на День Незалежності України та привітала зі святом нашу країну у своєму коментарі до допису, який опублікувала в інстаграмі.

Додамо, що нещодавно німецька блогерка-мільйонниця створила колекцію з українським брендом SANTA. Колекція складається з 12 образів, у яких вбачаються знакові риси речей SANTA та вподобань інфлюенсерки.