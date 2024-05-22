Леоні Ганне одягнула в Каннах сукню від українського бренду: розкішний образ

Німецька блогерка Леоні Ганне прилетіла на Каннський кінофестиваль та вже встигла здивувати своїм першим образом. Вона приміряла сукню від українського бренду Milla Nova.

Інфлюенсерка вже не вперше приміряє на собі вбрання від українських брендів. У її гардеробі є речі від Santa brands, J'Amemme, NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.

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Образ Леоні Ганне в Каннах

Білявка обрала для себе розкішну білу сукню на бретельках мінімалістичного крою з нашаруванням тканини в області живота. Плаття довершувала бездоганна накидка з кількаметровим шлейфом з масивними та об’ємними рукавами, які зі спини виглядають, як великий бант.

Леоні Ганне одягнула звисаючі сережки, ланцюжок з кулоном та вклала волосся в пучок, вдосконаливши образ красивим макіяжем.

Раніше сукню від українського бренду Milla Nova інфлюенсерка з майже 5-мільйонною аудиторією одягала на Венеційський кінофестиваль. Леоні одягнула розкішну довгу сукню-бюстьє бежевого кольору, всіяну паєтками. Верх сукні був оздоблений чималим вирізом, а низ сукні доповнений невеличким шлейфом.



Леоні Ганне в сукні Milla Nova / Фото з інстаграму блогерки

Варто додати, що Леоні Ганне, яка є однією з найбільш впливових інфлюенсерок світу підтримала Україну з перших днів війни. Бабуся її хлопця – корінна українка, яка зараз живе у Німеччині, тому Леоні особливо переживає за наш народ. Перебуваючи на Тижні моди в Мілані у 2022 році, вона демонструвала образи в синьо-жовтих кольорах на знак підтримки.