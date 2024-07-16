З чим носити жилетку влітку: неймовірний образ показує Леоні Ганне

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне зачаровує всіх своїм неймовірним смаком. Вона постійно демонструє у своєму блозі стильні образи та вчить одягатися величезну кількість дівчат.

За профілем білявки стежать майже 5 мільйонів прихильників. Леоні Ганне щодня ділиться модними лайфхаками, показує останні трендові новинки та демонструє оригінальні образи.

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Нещодавно дівчина показала цікавий образ у світлих відтінках, який зможе повторити будь-яка модниця.

Красивий образ Леоні Ганне

Популярна німецька інфлюенсерка добре знається на стилізації вбрання. Леоні Ганне одягнула красивий білосніжний жилет у стилі Old Money, який поєднала з шовковою спідницею довжини міді.

На них вона підібрала босоніжки з в’язаними ремінцями. Інфлюенсерка вирішила додати до такого класичного аутфіту головний убір, тож довершила образ чорною бейсболкою від Celine.

Леоні знає, як важливо доповнювати аутфіти прикрасами, тож одягнула кілька золотих браслетів, годинник, ланцюжок на шию та сережки. Аутфіт німкені доповнили чорні сонцезахисні окуляри та сумка з плетеною шкірою.



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму німкені

Жилетки цього сезону вважаються доволі популярними, тож окрім класичного носіння в парі зі штанами палаццо, модниці стилізують їх зі спідницями чи бермудами. Під жилетки гарно пасують кросівки чи босоніжки на підборах. Все залежить від того, який ви образ хочете створити – кежуальний чи елегантний.