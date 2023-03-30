Мікротренд сезону – лелітки: актуальні речі, які презентували дизайнери

У весняно-літньому сезоні дизайнери вирішили, що нам треба сяяти. Колекції модних брендів були наповнені блискучими металевими матеріалами. Лелітки захопили не лише сукні, але й штанні костюми, верхній одяг та взуття.

Презентуючи вбрання для весняно-літнього сезону, дизайнери всипали лелітками величезну кількість вбрання.

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Святковий фактур гламуру найбільше знайшов своє відображення у колекції бренду Valentino. Total black з’явився у колекціях Alexander McQueen. Чорну асиметричну сукню доповнювали черевики, які повністю розшили лелітками.

"Тихий" гламур присутній в колекції Chanel. Культовий твідовий жакет також отримав порцію леліток, а доповнюють образ балетки у стилі Мері Джейн.

Сяючі комплекти знайшли своє відображення в багатьох інших брендах. Лелітки прикрасили шкіряні тренчі, спідниці, топи, а також штанні костюми.

Сяючі елементи додадуть вашим весняним образам легкого та невимушеного апгрейду. Цілком очікувано, що стрази і кристали, які були на піку популярності в нульових, знову повернуться в моду. Якщо хочете додати блиску до свого щоденного гардеробу, то обирайте цікаві джинси, які будуть прикрашені лелітками або ж модну джинсову куртку.



Лелітки – тренд сезону 2023 / Фото з Vogue



Лелітки – тренд сезону 2023 / Фото з Vogue



Лелітки – тренд сезону 2023 / Фото з Vogue



Лелітки – тренд сезону 2023 / Фото з Vogue



Лелітки – тренд сезону 2023 / Фото з Vogue



Лелітки – тренд сезону 2023 / Фото з Vogue