Леді Гага вийшла на червону доріжку в смарагдовій сукні та гігантських підборах

Співачка та акторка Леді Гага, яка підтримує Україну, завітала на червону доріжку премії BAFTA. Вона обрала розкішну смарагдову сукню та чоботи на громіздких підборах.

Леді Гага для церемонії BAFTA, яка пройшла цієї ночі в Лондоні, обрала смарагдову довгу сукню від бренду Ralph Lauren. Виріб оздоблений глибоким розрізом та драпіруванням. Особливого шарму сукні додає довгий об'ємний шлейф.

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Знаменитість доповнила образ ювелірними прикрасами від Tiffany & Co. Вона одягнула кольє та сережки з білими та зеленими діамантами. Масивний браслет співачки був прикрашений дорогоцінними каменями.

Біляве волосся стилістки вклали в елегантні локони, а візажисти зробили ніжний макіяж з акцентом на коричневій помаді на губах. Довершили світський вихід Леді Гаги сумочка з пір’я чорного кольору та високі лаковані чоботи від Pleaser Shoes на гігантській платформі та підборах.



Ефектний вихід Леді Гаги / Фото з Getty Images



Ефектний вихід Леді Гаги / Фото з Getty Images