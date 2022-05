Леді Гага обрала для власного кліпу сукню від українського бренду Lever Couture

Американська співачка Леді Гага випустила новий кліп. Для зйомок у ньому знаменитість обрала сукню від українського бренду Lever Couture.

Каннський кінофестиваль нещодавно представив фільм "Кращий стрілець: Меверік" – драматичний бойовик, у якому зіграв Том Круз. Леді Гага зараз досить дотична до кінематографу, тож режисери попросили співачку написати та заспівати саундтрек до кінокартини.

Читайте також Джорджина Родрігес здійснила перший світський вихід після смерті новонародженого сина

До пісні "Hold My Hand" Леді Гага навіть зняла кліп, який вже набрав 17 мільйонів переглядів. Епатажна білявка представила красиву відеороботу зі вставками старого фільму, а також позувала перед камерою в образі від української дизайнерки.

Відомо, що сукню дизайнерка бренду Леся Верлінг’єрі робила для Леді Гаги на замовлення. Бежева об’ємна сукня "Пісочний парашут" створена з ультрафункціональних шовкових тканин і високоякісного одягу, переплітаючих мотузок, що імітують парашут.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

У сукні від українського бренду Леді Гага постала на своєму постері. Вона стояла на роялі посеред дороги, а вітер ефектно розвіював сукню.

Зірки у сукнях Lever Couture

Це не вперше бренд Lever Couture співпрацює зі світовими знаменитостями. Наприкінці 2021 року американська співачка Дженніфер Лопес заспівала у білосніжній сукні композицію On My Way до фільму "Вийду за тебе", в якому вона зіграла головну роль.

Ще раніше Тіна Кароль зачарувала Японію у блакитно-жовтій об’ємній сукні від засновниці бренду Лесі Верлінг’єрі. У Токіо українська співачка виступила на великій сцені у виробі з глибоким розрізом, об’ємними рукавами та довгим шлейфом.

Також у сріблястій сукні від Lever Couture виступала Гвен Стефані, для першої спільної зйомки для глянцю у виробах від українського бренду позували Меган Фокс та її наречений Колсон Бейкер. У виробі від української дизайнерки для видання також знімалась Гвінет Пелтроу.

Дизайнерка бренду, яка проживає в Америці зараз всім серцем перебуває зі своєю країною та пишається нашим президентом.

"У мене розбите серце, це жахлива ситуація для моєї родини та друзів. Я почуваюся безпорадною та сумною щодня. Наш президент України Зеленський такий молодий та сміливий. Я так пишаюся Америкою і тим, як люди піклуються про тебе та підтримують тебе. Ви відчуєте себе менш самотніми, якщо побачите, наскільки люди піклуються про вас. Щодня, коли я йду вулицями і бачу машини чи будинки з українським прапором – це викликає на моєму обличчі легку посмішку і надає сили", – зазначила дизайнерка в одному зі своїх інтерв’ю.