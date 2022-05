Леди Гага выбрала для своего клипа платье от украинского бренда Lever Couture

Американская певица Леди Гага выпустила новый клип. Для съемок в нем знаменитость выбрала платье из украинского бренда Lever Couture.

Каннский кинофестиваль недавно представил фильм "Лучший стрелок: Меверик" – драматический боевик, в котором сыграл Том Круз. Леди Гага сейчас достаточно причастна к кинематографу, поэтому режиссеры попросили певицу написать и спеть саундтрек к кинокартине.

К песне Hold My Hand Леди Гага даже сняла клип, который уже набрал 17 миллионов просмотров. Эпатажная блондинка представила красивую видеоработу со вставками старого фильма, а также позировала перед камерой в образе украинской дизайнерки.

Известно, что платье дизайнер бренда Леся Верлингьери делала для Леди Гаги на заказ. Бежевое объемное платье "Песочный парашют" создано из ультрафункциональных шелковых тканей и высококачественной одежды, переплетающих веревок, имитирующих парашют.

В платье от украинского бренда Леди Гага предстала на своем постере. Она стояла на рояле посреди дороги, а ветер эффектно развевал платье.

Звезды в платьях Lever Couture

Это не первый раз бренд Lever Couture сотрудничает с мировыми знаменитостями. В конце 2021 года американская певица Дженнифер Лопес спела в белом платье композицию On My Way к фильму "Выйду за тебя", в котором она сыграла главную роль.

Еще раньше Тина Кароль очаровала Японию в голубовато-желтом объемном платье от основательницы бренда Леси Верлингьери. В Токио украинская певица выступила на большой сцене в изделии с глубоким разрезом, объемными рукавами и длинным шлейфом.

Также в серебристом платье от Lever Couture выступала Гвен Стефани, для первой совместной съемки для глянца в изделиях от украинского бренда позировали Меган Фокс и ее жених Колсон Бейкер. В изделии от украинской дизайнерки для издания также снималась Гвинет Пелтроу.

Дизайнер бренда, проживающая в Америке сейчас всем сердцем находится со своей страной и гордится нашим президентом.

"У меня разбитое сердце, это ужасная ситуация для моей семьи и друзей. Я чувствую себя беспомощной и грустной каждый день. Наш президент Украины Зеленский такой молодой и смелый. Я так горжусь Америкой и тем, как люди заботятся о тебе и поддерживают тебя. Вы почувствуете себя менее одинокими, если увидите, насколько люди заботятся о вас. Каждый день, когда я иду по улицам и вижу машины или дома с украинским флагом – это вызывает на моем лице легкую улыбку и придает силы", – отметила дизайнер в одном из своих интервью.