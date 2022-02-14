Лавовий водоспад та самоанське сонце: Pantone назвав 10 найпопулярніших кольорів 2022 року

Інститут Pantone – головний законодавець моди на кольори назвав 10 найпопулярніших кольорів, які будуть в моді у 2022 році. Окрім цього ще названо 5 базових відтінків.

Команда інституту Pantone представила головні кольори за підсумками Тижня моди у Нью-Йорку. Модні експерти обрали палітру відтінків на основі колекцій для сезону осінь – зима 2022/23, які представлять дизайнери відомих брендів. Модні покази розпочалися 11 лютого і триватимуть до 16 лютого.

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Інтитут кольору Pantone зазначає, що в цьому році популярними стануть відтінки "лавовий водоспад", "самоанське сонце", "помаранчевий тигр" та рожево-фіолетовий. На таку палітру організацію надихнули ліси, анімація, відеоігри і навіть такі ситуації, як затримки з пошуком постачальників.

"З однієї сторони, ми хочемо відпочити та розслабитися, проте, з іншої сторони, ми безперечно хочемо чогось, що змусить нас встати та почати діяти. У міру того, як ми просуваємося вперед середовищем, наповненою протиріччями, ці кольори дозволяють споживачам плавно рухатися діапазоном контрастних відтінків та виражати, хто вони і що відчувають у будь-який день", – зазначила виконавча директорка Pantone Леатрис Ейсман.



10 найголовніших кольорів року / Фото з інстаграму Wave Maker IG



10 найголовніших кольорів року / Фото з інстаграму Wave Maker IG

Також модні експерти визначили 5 базових кольорів. Ці класичні, універсальні та позасезонні кольори складуть основу нашого гардероба в найближчий рік.



5 базових кольорів року / Фото з інстаграму Wave Maker IG