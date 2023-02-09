У "безсоромній" голій сукні К’яра Ферраньї вийшла на сцену музичного фестивалю в Сан-Ремо. Це один із найстаріших фестивалів у країні. У перший день зіркою події стала 35-річна італійська дизайнерка, блогерка та інфлюенсерка.

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Вона не посоромилася вийти на велику сцену в сукні з оголеними грудьми. Причину вибору своєї сукні знаменитість розповіла у своєму інстаграм-пості.

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К’яра зазначила, що в нашому суспільстві права жінок, їхнє тіло і те, як вони ним розпоряджаються, на жаль, досі підлягає дискусії та сумнівам. Ідея сукні, яка б імітувала оголене тіло італійки, прийшла після натхнення колекції Марії Грації Кюрі для бренду Dior на сезон весна-літо 2018.

Сукню з тюлю тілесного кольору пошили в ательє Dior. Спеціальна вишивка відтворює природнє тіло К’яри Ферраньї. Своїм виходом вона показала, що треба звільнятися від сорому, який нам завжди нав’язували, починаючи з Єви – першої жінки в історії, яку спонукали відчути сором.

Цією ілюзією оголеності хочу нагадати всім про право та гендерну рівність, яку мають жінки демонструючи себе, вони не повинні відчувати себе засудженими чи винними. Ця ілюзія наготи є нагадуванням про те, що будь-хто, хто вирішує виглядати або відчувати себе сексуальним, не дозволяє нікому виправдовувати насильство чоловіків або пом’якшувати їхні вади,

– зазначив генеральний менеджер блогерки.

Своїм виходом К’яра Ферраньї хотіла б дати голос усім жінкам у світі, які піддаються заборонам і жорстокому поводженню, усім тим, кому кажуть, що їхнє тіло породжує сором, що воно лише об'єкт бажання або спонукає до гріха.

"Це тіло кожного. Нехай перший кине камінь той, хто без гріха!", – додав Фабіо Дамато.

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Натхненням для створення сукні стала картина "Падіння людини: Єва", яку намалював німецький художник епохи Відродження Лукас Кранах. Ця картина зараз перебуває в колекції Музею історії мистецтв у Відні.

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У 2021 році К’яра Ферраньї вже почала привертати до себе увагу виходами у вбранні, яке оголювало груди. Так, одного разу вона приміряла топ-кульчугу від Schiaparelli, який відтворює форми та рельєф жіночих грудей та навіть пірсинг соска.



К'яра Ферраньї здійснила світський вихід у топі-кольчузі від Schiaparelli

Ще раніше в її арсеналі образів була прозора водолазка з чорної сітки, яку вона одягнула на оголене тіло. Груди блогерка приклеїла золотистою фурнітурою, яка лише частково прикрила відвертий образ.



Образ К'яри Ферраньї у Парижі / Фото з Instagram

Також у Парижі К’яра продемонструвала светр із золотими грудьми з нової колекції легендарного французького Модного будинку Schiaparelli. Тоді при створенні нової колекції осінь – зима 2021-2022 – основною темою стали сюрреалістичні груди, які італійка і намагалась показати у своєму виході.



Стильний образ К'яри Ферраньї / Фото з Instagram