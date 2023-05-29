Актуальні купальники на літній сезон: що радять купувати дизайнери

Пляжний сезон от-от розпочнеться, тому радимо вам звернути увагу на трендові купальники 2023 року. Цього року в моді будуть не лише купальники монокіні, але й роздільні та певних кольорів.

У моду увійшов комфорт не лише на вбрання, але й на купальники, пише 24 Канал. Саме в зручних купальниках, ви будете відчувати себе досить впевнено.

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Сезон відпусток вже майже розпочався, тож час додати до свого гардероба модні купальники. Звертайте цього року увагу на купальники з акцентними швами, всіх відтінків зеленого, з футболкою або топом та на купальники із зав’язками, які не сходять з модних радарів вже кілька сезонів.

Редакція Fashion 24 зазирнула до пляжних виходів інфлюенсерів та склала добірку купальників, які є цього літа найактуальнішими. Якщо у вас немає можливості поїхати за кордон на море, то купальник вам знадобиться для відпочинку біля басейну.

З акцентними швами

Ви можете помітити, як у моду вриваються купальники з акцентними швами. Купальник монокіні чорного кольору з білими швами приміряла на собі інфлюенсерка Аліна Френдій. Це можуть бути і роздільні купальники, які також будуть мати акцентний шов. Варто зазначити, що такі купальники мають всі шанси стати найпопулярнішими цього літа.



Трендові купальники на 2023 рік / Фото з Instagram Аліни Френдій

Відтінки зеленого

Купальники зеленої колірної гами будуть особливо популярними влітку. Щоб продемонструвати знання модних трендів, вам варто придбати купальник зеленого відтінку – від смарагдового до салатового.



Трендові купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest



Трендові купальники на 2023 рік / Фото з Pinterest

З футболкою чи топом

Такі купальники ще не здобули великої популярності, втім такий модний пляжний образ вже встигла продемонструвати на собі Меган Фокс. Акторка відправилася на фотозйомку для глянцю в Домінікану, де й приміряла труси разом з футболкою.



Трендові купальники на 2023 рік / Фото з Instagram



Трендові купальники на 2023 рік / Фото з Instagram

Із зав’язками

Такі купальники вже кілька сезонів не втрачають свого шарму. З року в рік їх обирають не лише інфлюенсерки, але й відомі знаменитості. Купальники із зав’язками досі обожнює Емілі Ратажковскі. Вона зазвичай обирає нейтральні тони, а ви сміливо можете зробити ставку на колір.



Трендові купальники на 2023 рік / Фото з Instagram



Трендові купальники на 2023 рік / Фото з Instagram