5 трендових купальників на літо: що обирають модні француженки

До списку важливих речей на літо француженки обов’язково додають купальники. Вони просто не можуть обійти стороною купальний сезон та постійно демонструють цікаві новинки на Французькій Рив’єрі.

Для француженок вже давно стало важливим не лише трендовість у виборі купальника, але й комфорт, який займає високий пріоритет. Їм також важливо обирати ті купальники, які підкреслюють їхню фігуру.

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Серед найпопулярніших купальників француженок – купальники з високими трусами, які підкреслюють фігуру, купальники в клітинку, смужку, квітковий принт та, звичайно, яскраві кольори, які є дуже популярними влітку.

Якщо ви плануєте цього літа часто з’являтися на пляжі або ж відвідувати басейни, то радимо вам оновити свою капсулу купальників, новим елементом гардероба, який обиратимуть цього літа француженки.

Бікіні на високій посадці

Такий купальник ідеально підійде для тих, хто хоче трохи скоректувати живіт та зробити за допомогою купальника трохи стрункішу фігуру.

Суцільний

Француженки люблять універсальні речі, які не втратять свою актуальність через кілька сезонів. Саме тому можна сміливо обирати суцільні купальники, які вважаються класикою та залишаються в моді з року в рік.

Класичні принти

До класичних принтів купальника можна віднести клітинку віші, смужки та квітковий принт. Впевнені, що такі купальники також доволі довгий період залишатимуться актуальними.

Текстурні

Текстуровані купальники перебувають в моді вже кілька сезонів і не збираються відступати. Вони досить зручні та комфортні та є чудовим варіантом для заміни класичного базового купальника.

Сміливий колір

Коли справа доходить до кольору, то обирайте ті, які є найбільш яскравішими. Обирайте купальники у відтінку апельсина, лайма та кольору неба.