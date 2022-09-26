Всі ми знаємо про базові речі, які не виходять з моди – це маленьке чорне плаття, блакитні джинси чи біла сорочка. У матеріалі розповімо вам про культові речі, які не виходять з моди вже кілька десятиліть.

Fashion-індустрія пишається багатьма дизайнерами, які створили речі, що не втрачають своєї популярності досі, пише 24 канал.

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Томас Барбері створив легендарний тренч Burberry, знаменита Коко Шанель презентувала сумку Chanel 2.55, яка є в гардеробі кожної модниці, а Леві Страусс пошив джинси, без яких не може уявити свій образ стильна інфлюенсерка.

Тренч Burberry

Томас Барбері створив справжній тріумф на пісочний тренч з габардину. Ця цупка та водночас легка тканина захищає від вітру та дощу. Тренч Burberry відомий своєю фірмовою підкладкою – принтом у клітинку.

Культовий плащ від Burberry носили представники вищого суспільства – Артур Конан-Дойл, Бернард Шоу та Вінстон Черчилль. Згодом у культовому тренчі на екрані з’явилася акторки Катрін Деньов та Софі Лорен. Згодом тренчі від британського бренду носила Єлизавета II.



Культові речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Pinterest

Сумка Chanel 2.55

У 1955 році легендарна Коко Шанель представила невелику прямокутну сумку-конверт на ланцюжку, позбавивши жінок від незручності завжди тримати клатч в руках. Назва сумки відповідає даті народження дизайнерки – лютий 1955 року. Засновниця бренду Chanel презентувала її в улюбленому чорному кольорі, але згодом з’явилося багато інших кольорів.



Культові речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Pinterest

Сумка Hermes Birkin

Сумка Hermes Birkin – задоволення зовсім недешеве. Для того, щоб придбати цей аксесуар жінкам доводиться записуватися в чергу, оскільки просто так придбати цю сумку в бутику просто неможливо.

Із середини 1980-х років сумка Hermès іменується в честь актриси 1960-х років – Джейн Біркін. Саме заради неї Жан-Луї Дюма створив сумку з кишенями.



Культові речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Pinterest

Авіатори Ray Ban

У 1929 році американська компанія Baush & Lomb, що спеціалізувалася на оптиці, отримала замовлення від військової авіації США. Лейтенант Джон Мак-Креді попросив розробити захисні окуляри, які б охороняли очі від блиску так, щоб пілот ясно і чітко міг бачити навколишній простір. Вчені фахівці компанії прийняли виклик і розпочали дослідження світлових ефектів та впливу на зір сильних джерел світла.

Бренд Baush & Lomb представив окуляри з тонкою пластиковою оправою та сірими, а згодом із зеленими знаменитими антибліковими лінзами. Ці лінзи пропускають лише 15% денного світла та на 100% позбавляють від інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання.

Зараз є чимало кольорів лінз, втім вони досі такі ж популярні та вважаються культовими серед всіх окулярів.



Культові речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Pinterest

Джинси Levi’s

20 травня 1873 року Якоб Девіс і Леві Страусс запатентували сині штани з кнопками – це офіційна дата народження джинсів. Десятки років після створення джинси позиціонувались лише як робочий одяг. Аудиторія змінилась у 1920 роках завдяки голлівудським вестернам. У джинси переодягнулись ковбої, забувши про традиційні шерстяні штани для верхової їзди.

Логотип із зображенням двох коней використовують для джинсів 501 моделі. Він символізує міцність штанів. Вони настільки міцні, що не порвуться навіть під силою двох коней, які тягтимуть їх у протилежні боки.

Levi's 501 – найвідоміша модель компанії, стиль якої не змінюється уже понад 100 років. У 1999 році журнал Time назвав ці джинси "модною річчю століття". Ця модель без перебільшень уже понад 150 років зберігає статус найпопулярніших джинсів у всьому світі.



Культові речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Pinterest

Твідовий жакет Chanel

Ідею створення твідового жакета Коко Шанель позичила у свого коханого. Вона позичала твідові кардигани та піджаки з чоловічого гардероба і поєднувала зі своїм вбранням. Саме тоді вона влюбилася у цю фактурну тканину.

У середині 1920-х років у її колекціях з’явилися перші твідові жакети Всі вони були приталені. Прямий крій Коко Шанель представила через 10 років після презентації першого жакета. Прихильницями твідових жакетів від Габріель Шанель були Джекі Кеннеді, Грейс Келлі та багато інших знаменитостей.



Культові речі, які ніколи не вийдуть з моди / Фото з Pinterest