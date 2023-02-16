7 пар культових кросівок, які ніколи не вийдуть з моди

Кросівки стали елементом базового гардероба та стали нашим незамінним взуттям. Дизайнери презентують чимало різноманітних кросівок, втім деякі з них стають культовими моделями, які ще довго залишатимуться актуальними.

Зараз у світі головне, аби у вбранні та взутті було комфортно та зручно. У гардеробі дівчат можна знайти чимало кросівок від різних брендів – на будь-який колір та фасон. Та варто зазначити, що єдиними кросівками, які завжди будуть актуальними – це білі.

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Така універсальна модель підійде до будь-якого вбрання. Якщо ви не полюєте за останніми модними новинками та бажаєте знайти універсальну модель, то радимо вам звернути увагу на кросівки, які є поза трендами.

Adidas Gazelle

Це взуття є одним із найпопулярніших серед всіх інших кросівок Adidas. Що цікаво, що актуальними ці кросівки залишаються навіть попри те, що здебільшого вони представлені в кольорах.

Adidas Gazelle особливі тим, що це перша модель кросівок зроблена із замші, всі решта кросівок робили та роблять виключно зі шкіри. Якщо хочете придбати для себе щось цікаве – зверніть увагу на взуття із колаборації з брендом Gucci.



Актуальні кросівки, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Adidas Stan Smiths

І хоч зараз не часто можна помітити модниць у білих кросівках із зеленим логотипом на язичку та кольоровою деталлю на заднику, знайте, що ці кросівки також не мають терміну придатності. Вони такі ж актуальні, як і кілька років тому.



Актуальні кросівки, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Reebok Classic Leather 50151

На цю модель кросівок ще 10 років тому був справжнісінький бум. Доступна ціна, комфорт та багатофункціональний силует зробили їх популярними. Якщо ви постійно проводите час на ногах, то такі зручні кросівки обов’язково вам стануть у нагоді.



Актуальні кросівки, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Puma Cali

Ці кросівки – ідеальна база, якою можна доповнювати весняні образи. Ця модель зовсім не є застарілою, тож можете сміливо купувати та зробите гарну інвестицію у свій гардероб.



Актуальні кросівки, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Puma Carina L

Carina L – універсальна модель від бренду Puma. Верхня частина Carina створена в спортивному ретро-стилі та натхненна образами пляжних містечок Каліфорнії 80-х років.



Актуальні кросівки, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

New Balance 574

Взуття від New Balance досить комфортне і зручне, тож такі кросівки чудово підійдуть для тривалих прогулянок у весняно-літній період. Обирайте базові світлі варіанти або ж робіть ставку на колір.



Актуальні кросівки, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Adidas Samba

Від минулого року популярність кросівок Adidas Samba зростає з геометричною прогресією. Ці кросівки вже мають всі знаменитості, тож є шанси, що вони залишуться актуальними ще надовго.



Актуальні кросівки, які не виходять з моди / Фото з Pinterest