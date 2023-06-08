7 найпопулярніших дизайнерських сумок, які не виходять з моди: добірка культових моделей

Кожного сезону у світ вуличного стилю проникають нові тренди сумок. Під час Тижнів моди та й загалом під час стрітстайл-виходів інфлюенсери демонстрували свої аксесуари, тож висновок можна зробити один – які б тренди не були на сумки, у моді все одно залишаються аксесуари, які були популярні ще багато років тому.

Модниці часто зупиняють свою увагу на брендових сумках, які дизайнери по-новому переосмислюють та знову запускають в модний простір. Так вже сталося з культовою сумкою Gucci Jackie та сумкою-багетом від Fendi, яку носила Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто".

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Нові інтерпретації сумок представлені в оновлених кольорових рішеннях – від пастельних до металізованих варіантів. Втім інколи просто неможливо відмовитися від класичних дизайнерських сумок, оскільки вони є культовими.

Birkin

Ця сумка, названа на честь Джейн Біркін, була бажаною з моменту її створення у 1984 році. Вона витримала випробовування часом та досі залишається актуальною.



Культові сумки від знаменитих брендів / Фото з Pinterest

Chanel

Ніщо так не говорить про розкіш, як сумка Chanel. Стегані клапани стали невід'ємною частиною історії бренду з того часу, як сама Коко Шанель розробила цю сумку у 1955 році.



Культові сумки від знаменитих брендів / Фото з Pinterest

Gucci

Сумка Jackie від бренду Gucci стала класикою. Сумка була названа на честь Джекі Кеннеді та була головною сумкою бренду Gucci впродовж багатьох років.



Культові сумки від знаменитих брендів / Фото з Pinterest

Dior

Зараз є певні суперечки щодо актуальності сумки Dior Saddle, втім з модного списку її викреслювати точно не варто. Fashion-експерти зазначають, що ця сумка може «вибухнути» на модній арені з новим розмахом.



Культові сумки від знаменитих брендів / Фото з Pinterest

Prada

Нейлонова сумка Prada, безумовно, є новою класичною сумкою, але її просто обожнюють інфлюенсери зі всього світу, тож вона точно має бути в добірці разом з іншими культовими моделями.



Культові сумки від знаменитих брендів / Фото з Pinterest

Bottega Veneta

За останні кілька років Bottega Veneta випустили кілька моделей, які будуть популярні ще через десяток років. Єдина модель, яка не припиняє продаватися та з’являється у гардеробі модниць через 3 роки після її запуску – Mini Jodie.



Культові сумки від знаменитих брендів / Фото з Pinterest

Fendi

Сумка-багет Fendi повернулася в моду з 90-х років. Як кажуть стилісти, ця модель ніколи не старіє та завжди користується попитом.



Культові сумки від знаменитих брендів / Фото з Pinterest