Ксенія Мішина завела мережу образом у шкіряному топі та цікавих джинсах: як виглядала акторка

Знаменита українська акторка любить дивувати публіку цікавими та незвичними образами. Вона часто влаштовує фотосесії, тож цього разу показала новий look в шкіряному топі та ефектних джинсах.

За інстаграмом Ксенії Мішиної слідкує 1 мільйон прихильників, тож вона вчергове потішила аудиторію стильним та вишуканим образом. Знаменитість часто відвідує світські заходи у Києві, тож знає як досягнути максимально ефектного вигляду.

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Красивий вигляд Ксенії Мішиної

На незвичній локації Ксенія Мішина зробила фотосесію у шкіряному топі на довгий рукав, який вдало підкреслював її струнку талію. А от до них вона підібрала блакитні джинси на низькій посадці, які доповнила цікавою деталлю – білими шортами-трусами.

Такий красивий додаток до джинсів часто використовують у своїх образах модні українські та світові селебретіс. Ксенія розпустила волосся та доповнила образ базовою сумкою на ланцюжку, а візажисти зробили її улюблений макіяж в коричневих тонах.

Як можна по-іншому стилізувати образ Мішиної

Будь-яка модниця може легко повторити образ Мішиної, однак якщо хочете створити щось унікальне, то шкіряний топ цілком ідеально підійде до штанів палаццо чи шовкової спідниці довжини міді.

А от джинси з такою цікавою вшивкою можна поєднати лише з коротким вбранням, щоб підкреслити їхню унікальність. До короткого топу можете додати сорочку оверсайз чи шкіряну куртку у стильному вінтажному стилі.