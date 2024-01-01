Королева стилю: Ксенія Мішина показала приголомшливий образ
Джерело:Ксенія Мішина
Акторка Ксенія Мішина вчергове поділилася своїми світлинами з фотосесії. Цього разу знаменитість продемонструвала ефектний образ в червоно-чорних кольорах.
Ксенія любить влаштовувати для себе фотосесії та демонструвати цікаві результати. Зірка серіалів "Кріпосна" та "Клятва лікаря" вже нещодавно показувала прихильникам світлини в ефекній сукні, а цього разу постала перед прихильниками в розкішному образі.
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Актриса слідкує за своєю фігурою – правильно харчується та займається спортом, тому демонструє не лише своє бездоганне тіло, але й приміряє трендове вбрання.
Образ Ксенії Мішиної
Червоний взимку став справжнім хітом. Його популярність щоразу зростає та не вщухає. Усі, хто слідкують за модою знають, що одягати червоний – це мастхев у зимовому сезоні.
Готуючись до фотосесії, Ксенія Мішина підібрала для себе аутфіт в червоних тонах. Вона одягнула червону блузу, яку доповнила чорним жакетом. Зверху знаменитість приміряла червоне довге структуроване пальто та довершила аутфіт червоними колготками.
Акторка одягнула золотисті масивні сережки, а стилісти зробили зачіску в стилі мокрого ефекту. Візажистка створила до цього образу насичений макіяж з акцентом на золотисті повіки та насичено-бордову помаду на губах.
Прихильники, як завжди, засипали Ксенію Мішину приємними коментарями:
- "Неймовірної вроди жінка";
- "Дуже гарний образ, поєднанання елегантності та пристрасті";
- "Ви такі гарні в такому стильному червоному костюмі, аам він дуже личить";
- "Красуня";
- "Дуже гарний образ, ви неперевершена".
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