Стильно та зручно: 5 актуальних кросівок на весняно-літній сезон 2023

З настанням весни приходять нові модні тенденції, зокрема й у взутті. Якщо ви шукаєте свіжі ідеї для купівлі стильних кросівок, то ця добірка для вас. Далі дивіться 5 моделей кросівок, які будуть найактуальнішими в цьому сезоні.

Кросівки залишаються одним з найпопулярніших видів взуття, яке використовують не тільки для спорту, але й для повсякденного життя. Незалежно від стилю, у добірці 24 Каналу ви знайдете кросівки, які підійдуть вам і стануть невід'ємною частиною вашого гардероба на весну – літо 2023 року.

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Nike Air Force 1

Ця модель кросівок з'явилася в 1982 році й залишається популярною до сьогодні. Вона має класичний дизайн з широкими бічними логотипами Nike Swoosh та виготовляється в різних кольорах та матеріалах.



Nike Air Force 1 / Фото eonline.com

Adidas Ultra Boost

Це найкомфортніші кросівки з серії Adidas. Вони мають м'яку підошву Boost, яка забезпечує відмінну амортизацію та зручність при ходьбі та бігу. Кросівки Ultra Boost доступні в різних кольорах та дизайнах.



Adidas Ultra Boost / Фото diaryofatorontogirl.com

Converse Chuck Taylor All Star

Це класичні кеди з довгою історією. Вони виготовляються в різних кольорах та матеріалах, включаючи замшу та текстиль. Ці кеди є універсальним вибором, який підходить для будь-якого стилю одягу.



Converse Chuck Taylor All Star / Фото Pinterest

Vans Old School

Це класичні кеди з легкої тканини та гумової підошви. Вони мають стильний дизайн з бічними смугами та круглим носком. Ці кеди є популярним вибором для повсякденного носіння та для створення casual-образів.



Vans Old School / Фото Pinterest

New Balance 990

Це високоякісні кросівки з м'якою підошвою. Вони мають класичний дизайн з кольоровими деталями та широким бічним логотипом.



New Balance 990 / Фото Pinterest

Автор: Ганна Кощук