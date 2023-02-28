Рвані кросівки – актуальне взуття на новий сезон: як вони виглядають

Бренд Miu Miu разом з New Balance створили колаборацію взуття. Вони представили "рвані" кросівки, за якими всі зовсім скоро будуть полювати.

Відомі бренди представили кілька кольорів, серед яких кремові, коричневі та сині денімові кросівки із подертостями, пише 24 канал. Джинсові кросівки мають всі шанси стати найпопулярнішими та найбажанішими в гардеробі модних дівчат, оскільки денім цього сезону буде особливо популярним.

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Креативна директорка Miu Miu Міучча Прада представила модне взуття разом з брендом New Balance в рамках весняно-літньої колекції.

Бренди представили спільним всього лише одне взуття – варіацію кросівок NB 574. Вони створені із "рваного" переробленого деніму. Саме краї кросівок з необробленим краєм стали головною родзинкою взуття, а язичок виділяють надписи двох брендів - Miu Miu та New Balance. Ціна на ці кросівки стартує від 36 тисяч гривень.

Інфлюенсери одягають кросівки з гетрами, поєднуючи зі спідницями та світшотами. Також кросівки вдало поєднуються з подовженими штанами чи шортами.

Варіацій носити "рвані" кросівки є безліч. Одягайте будь-які улюблені речі зі свого гардеробу та завершуйте look стильними кросівками, які вже полюбили відомі зірки стрітстайлу.



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Модні кросівки на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest