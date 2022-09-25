Білі, яскраві та різнокольорові: трендові кросівки осені

Осінь підготувала для модниць чимало цікавого спортивного взуття на будь-який смак. Дизайнери приділили особливу увагу спортивному взуттю, яке можна носити хоч щодня. Серед трендових моделей на осінь ви знайдете класичні білі кросівки, кольорові та суперяскраві моделі.

Можна вважати, що межа між спортивним взуттям для тренування та модними кросівками остаточно стерта. Зараз спортивним взуттям доповнюють класичні штанні костюми. Модні кросівки є об’єктом бажання головних зірок стрітстайлу.

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Серед представленого дизайнерами взуття чудовим вибором на осінь стануть білі кросівки Puma x Koche, які легко поєднати з будь-яким вбранням, кольорова модель New Balance X Aimé Leon Dore або ретро-кросівки з колаборації Уельса Боннера та Adidas.

Увагу знаменитостей привернули нові кросівки у блакитному кольорі з білими смужками, що створені в колаборації Balenciaga x Adidas. Стилісти вже прогнозують, що ці кросівки стануть улюбленим взуттям it girls.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue

Та попри це, комфорт і практичність давно стали в пріоритеті у виборі взуття. Обирайте таке взуття, в якому вам буде зручно ходити кожного дня. Універсальні моделі допоможуть доповнити ваш повсякденний стиль.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue

Класичні кросівки продовжують бути цінними у 2022 році. Окрім нових моделей, бренди все ж таки продовжують випускати класичні дизайни, які всі дуже люблять.

Навіть попри те, що позачасові кросівки Nike Air Force 1s майже не змінилися зі свого моменту створення у 1980 роках, вони досі є модною основою вуличного стилю. У колекції Valentino з’явилися базові білі кросівки, які можна комбінувати зі спортивним одягом чи з вечірнім убранням.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue

Зверніть також увагу на високі кросівки, що подібні до взуття баскетболістів. Вони помалу повертаються до трендового взуття 2022 року.



Трендові кросівки осені 2022 / Фото з Vogue