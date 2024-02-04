Комплект кросівок Майкла Джордана продали за рекордні 8 мільйонів доларів: чим цінне це взуття

Це найдорожче спортивне взуття, яке коли-небудь купували на аукціонах. Дорожчим спортивним лотом була лише ігрова майка Джордана — її у 2022 році продали за понад 10 мільйонів доларів.

Легенда баскетболу Майкл Джордан виграв шість чемпіонів НБА протягом своєї плідної спортивної кар’єри, і набір із шести кросівок, які він носив, коли здобув ці титули, продали на аукціоні. За даними аукціонного дому Sotheby’s, виграшна ставка на них сягнула 8 032 800 доларів. Це новий світовий рекорд для спортивних кросівок.

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Цікаво, що з кожної пари продали лише по одному екземпляру.

Що відомо про легендарні кросівки

Набір складався з Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) і Air Jordan XIV (1998). На чотирьох із них баскетболіст залишив свій автограф.

Перед фіналом НБА 1991 року виконавчий директор зі зв’язків з громадськістю "Чикаго Буллз" Тім Галланд попросив, щоб Джордан подарував йому одні зі своїх спортивних кросівок Air Jordan, якщо команда переможе. Джордан, перемігши, виконав це прохання. Перед цим він зробив надпис на взутті, і через забобони продовжив цю традицію для інших п’яти чемпіонатів.

"Цей набір – найцінніша та найзначеміша колекція кросівок Air Jordan, яка коли-небудь була представлена на ринку",

– повідомив аукціонний дім на своєму сайті перед аукціоном.

Інші відомі лоти спортивного взуття

Ці кросівки не перші, які продали за приголомшливу суму.