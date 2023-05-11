У моду вриваються нові кросівки, які схожі на Adidas Samba: який вони мають вигляд

Безумовно, цього року найпопулярнішим взуттям можна сміливо назвати Adidas Samba. Їх у своєму гардеробі мають всі відомі інфлюенсери та зірки стрітстайлу. Втім, тепер у модну гру входить ще одне взуття, яке схоже на Adidas Samba та не поступається стильному вигляду.

Взуття Adidas Samba буквально заполонило увесь модний простір, пише 24 Канал. Вони миттєво увірвалися в модні тренди на початку року та досі продовжують завойовувати любов усіх модниць.

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Втім, попит на ці кросівки настільки великий, що в європейських магазинах їх важко знайти. Хвиля популярності так стрімко зросла на кросівки від Adidas, що в офіційних магазинах їх важко дістати, а сайти рясніють позначкою "sold out".

Стилісти радять звертати увагу на кросівки Adidas Gazelle, які придбати значно легше, а візуально вони схожі на Adidas Samba. Та спішимо вам повідомити, що в моду вривається ще одне взуття від німецького бренду. У колаборації з брендом Sporty&Rich бренд Adidas створив взуття біло-кремового кольору із зеленими трьома смужками, які є їхнім впізнаваним товарним знаком.

По факту – це взуття досить таки схоже до Adidas Samba, однак має інший колір та лого. Ці кросівки мають не менш цікавий вигляд і поєднувати їх також можна з будь-якими спортивними чи кежуальними образами. Ціна на таке взуття дещо кусається. Придбати їх можна на сайті приблизно за 13 тисяч гривень.



Кросівки від Adidas i Sporty&Rich / Фото з Instagram



Кросівки від Adidas i Sporty&Rich / Фото з Instagram



Кросівки від Adidas i Sporty&Rich / Фото з Instagram



Кросівки від Adidas i Sporty&Rich / Фото з Instagram



Кросівки від Adidas i Sporty&Rich / Фото з Instagram



Кросівки від Adidas i Sporty&Rich / Фото з Instagram