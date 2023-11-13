У сукнях відомого українського бренду: Крістіна Агілєра підкорила публіку стильними вбраннями

Крістіна Агілєра презентувала промо-відео своїх новорічних концертів у Лас-Вегасі. Вони пройдуть 30 і 31 грудня. У рекламному ролику відома співачка продемонструвала серію приголомшливих образів, включаючи дві вишукані сукні від бренду Lever Couture української дизайнерки Лесі Верлінг'єрі.

Стилісти підібрали для співачки нестандартні яскраві образи. Водночас вони чудово підкреслювали фігуру знаменитості.

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Крістіна Агілєра одягнула сукні від Lever Couture

Співачка з'явилася у відео у двох сріблястих вбраннях. Перше плаття виглядає вишукано завдяки своєму нестандартному дизайну.

Цікаво, що стиліст доповнив ансамбль артистки короною, яка бездоганно вписувалася в загальну естетику.

Крістіна продемонструвала у ролику ще одну чудову сукню, створену Lever Couture. Вона з колекції Nuvola і виглядає стильно завдяки асиметричному силуету. Дизайнерка Леся Верлінг'єрі зазначила, що це вбрання є одним із її найулюбленіших.

Хто зі світових зірок носив одяг від Lever Couture