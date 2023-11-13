У сукнях відомого українського бренду: Крістіна Агілєра підкорила публіку стильними вбраннями
Джерело:Крістіна Агілєра
Крістіна Агілєра презентувала промо-відео своїх новорічних концертів у Лас-Вегасі. Вони пройдуть 30 і 31 грудня. У рекламному ролику відома співачка продемонструвала серію приголомшливих образів, включаючи дві вишукані сукні від бренду Lever Couture української дизайнерки Лесі Верлінг'єрі.
Стилісти підібрали для співачки нестандартні яскраві образи. Водночас вони чудово підкреслювали фігуру знаменитості.
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Крістіна Агілєра одягнула сукні від Lever Couture
Співачка з'явилася у відео у двох сріблястих вбраннях. Перше плаття виглядає вишукано завдяки своєму нестандартному дизайну.
Цікаво, що стиліст доповнив ансамбль артистки короною, яка бездоганно вписувалася в загальну естетику.
Крістіна продемонструвала у ролику ще одну чудову сукню, створену Lever Couture. Вона з колекції Nuvola і виглядає стильно завдяки асиметричному силуету. Дизайнерка Леся Верлінг'єрі зазначила, що це вбрання є одним із її найулюбленіших.
Хто зі світових зірок носив одяг від Lever Couture
- Американська акторка з українським корінням Міла Йовович відвідала благодійний вечір amfAR у розкішній сукні від бренду Lever Couture. Вона обрала розкішну фактурну сукню блакитного кольору з відкритим декольте та глибоким розрізом на нозі
- Знаменита співачка Леді Гага для зйомок в одному зі своїх кліпів вибрала бежеву сукню українського бренду Lever Couture, яка була пошита ексклюзивно на її замовлення.
- Актриса Волліс Дей з'явилася на церемонії вручення кінопремії BAFTA у розкішній сукні, створеній відомим дизайнером Лесією Верлінг'єрі. Попри те, що сукня мала глибокий розріз в зоні декольте та на нозі, акторка на червоній доріжці випромінювала елегантність і витонченість.