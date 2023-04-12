Найкращі сукні на випускний 2023: добірка ефектних образів

Вже наприкінці червня старшокласники відзначатимуть свій перший випускний вечір. Для дівчат це доволі трепетний момент, оскільки всі хочуть виглядати в цей день особливо та красиво. Радимо вам придивитися до стильних та ефекних суконь, які підійдуть для випускного вечора.

Fashion 24 продовжує серію матеріалів про сукні на випускний, пише 24 канал. Вже раніше ми розповідали про сукні з атласу та рюшами, про ефектні плаття в зефірних кольорах та в стилі королеви, а зараз розповімо про не менш красиві сукні у мінімалістичному стилі.

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З рукавичками

Сукні з рукавичками давно не спостерігалися на червоних доріжках, але погодьтеся, що такі розкішні плаття виглядають дуже елегантно. Робіть ставку на подовжені моделі зі шлейфом з шовку, атласу чи оксамиту.



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Корсетні сукні

Сукні з корсетом виглядають надзвичайно стильно. Гарно виглядають короткі плаття з об’ємною спідницею. Обирайте пастельні кольори та доповнюйте look босоніжками на підборах із зав’язками або елегантними туфлями з ремінцем.



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Ярусні

Такі сукні мають всі шанси посісти чільне місце в нашому гардеробі, тому зверніть увагу на плаття в світлих кольорах. Вони виглядають святково та цілком підійдуть навіть для буденних виходів влітку, тож ви зможете їх ще неодноразово одягнути.



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Мінімалістичні

Сукні без зайвих деталей завжди виглядали неперевершено і ніколи не виходили з моди. Обирайте довгі плаття на бретельках або ж коротку мінісукню, яку доповните ефектною зачіскою та аксесуарами.



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest