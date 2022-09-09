Родзинка Єлизавети II – яскраві костюми, пальта і капелюшки: добірка найкращих виходів
8 вересня королева Єлизавета II відійшла у вічність. Вона була єдиним монархом Великої Британії, яка керувала країною найдовше – 70 років. Усьому світові Її Величність запам’яталася яскравими виходами у костюмах, пальтах і сукнях, які вона так любила. Fashion 24 згадує у матеріалі найкращі образи покійної королеви Єлизавети II.
Королева Єлизавета II була невелика на зріст (157 сантиметрів), пише 24 канал. Саме тому вона так любила яскраве вбрання, в яких її було добре помітно. Завдяки своїм бездоганним кольоровим костюмам-двійкам, що складалися з жакета і спідниці, пальт і суконь, вона завжди тримала на собі фокус уваги.
Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років
Єлизавети II завжди гарний вигляд мала завдяки своїй стилістці Анджелі Келлі. Саме вона допомагала обрати монархині образи на заходи та важливі звернення. Анджела працювала з радником королеви та старшим костюмером понад два десятиліття.
По костюмах Єлизавети II світ вивчав історію англійської моди. Одягалася королева лише у британських модельєрів, про імена яких згодом дізнався увесь світ.
У вісімдесятих роках Єлизавета носила приталені сукні, втім костюми вже тоді займали чільне місце у її гардеробі. У дев’яностих королева обирала прості вбрання з бавовни, трикотажу чи твіду, а у двохтисячних заповнювала свій гардероб однотонними костюмами-двійками, які продовжувала носити до своїх останніх днів.
Костюми Єлизавети II 1980-х та 1990-х років
Королева Єлизавета II під час візиту до Угорщини 1993 року
Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest
Королева Єлизавета II у твідовому синьому костюмі
Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest
Королева Єлизавета II в блакитному костюмі в горошок з принцом Філіпом
Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest
Єлизавета II з дочкою Анною та онуком Пітером
Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest
Єлизавета II у твідовому костюмі з принцом Філіпом
Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest
Сучасні виходи королеви Єлизавети II
Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest
Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest
Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest
Найкращі виходи королеви Єлизавети II / Фото з Pinterest
Сучасні виходи королеви Єлизавети II у пальтах і капелюшках