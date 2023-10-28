Неможливо відрізнити: вагітна Кортні Кардашян повторила образ сестри 10-річної давності
Джерело:інстаграм Кортні Кардашян
Кортні Кардашян-Баркер, яка перебуває на останніх місяцях вагітності відтворила образ своєї сестри Кім Кардашян. Вона не лише приміряла ту саму сукню, але й постала в ній з округлим животом, як зробила це багато років тому Кімберлі.
Сварка між Кортні та Кім
У сімействі Кардашян люблять італійські "пристрасті", тож часто між сестрами відбуваються суперечки та образи одна на одну.
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В останньому сезоні "Сімейства Кардашян"телеглядачі змогли побачити, як між Кортні та Кім загострилися стосунки після того, як остання вдалася до спільної колаборації з засновниками бренду Dolce&Gabbana.
Кортні стала єдиною сестрою, яка не підтримала Кім. Вся справа в тому, що за кілька місяців до показу, який відбувся минулого року, Кортні та Тревіс Баркер звернулися до Доменіко й Дольче з проханням одягнути їх та їхню родину у вбрання від іменитої італійської марки.
Навіть їхнє весілля відбулося в Villa Olivetta — в ідилічному маєтку Доменіко Дольче та Стефано Габбани. Кортні тривалий час була ображена на Кім за те, що та вирішила «перетягнути ковдру» на себе та прикувала увагу всіх до спільної колекції з дизайнерами.
Кортні повторила образ Кім
Та попри сварки, сестри все одно намагаються вирішити між собою непорозуміння та жити в мирі та злагоді. Схоже, їхні чвари вже минули, тож Кортні вирішила повторити образ Кім Кардашян, яка та продемонструвала на Met Gala 10 років тому.
Кортні одягнула ту саму сукню в квітковий принт від Givenchy. Вона також зробила довгий хвіст та насичений макіяж. Знаменитість навіть одягнула ідентичні босоніжки.
Кортні Кардашян повторила образ сестри Кім / Фото Instagram
Цю сукню від Ріккардо Тіші дуже висміяли. Користувачі порівнювали її з тканиною для оббивки дивану. Кім розповідала, що всю дорогу додому вона плакала після нападу хейтерів на неї. Тоді вона була вперше вагітна своєю донькою Норт.