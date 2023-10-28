Неможливо відрізнити: вагітна Кортні Кардашян повторила образ сестри 10-річної давності

Кортні Кардашян-Баркер, яка перебуває на останніх місяцях вагітності відтворила образ своєї сестри Кім Кардашян. Вона не лише приміряла ту саму сукню, але й постала в ній з округлим животом, як зробила це багато років тому Кімберлі.

Сварка між Кортні та Кім

У сімействі Кардашян люблять італійські "пристрасті", тож часто між сестрами відбуваються суперечки та образи одна на одну.

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В останньому сезоні "Сімейства Кардашян"телеглядачі змогли побачити, як між Кортні та Кім загострилися стосунки після того, як остання вдалася до спільної колаборації з засновниками бренду Dolce&Gabbana.

Кортні стала єдиною сестрою, яка не підтримала Кім. Вся справа в тому, що за кілька місяців до показу, який відбувся минулого року, Кортні та Тревіс Баркер звернулися до Доменіко й Дольче з проханням одягнути їх та їхню родину у вбрання від іменитої італійської марки.

Навіть їхнє весілля відбулося в Villa Olivetta — в ідилічному маєтку Доменіко Дольче та Стефано Габбани. Кортні тривалий час була ображена на Кім за те, що та вирішила «перетягнути ковдру» на себе та прикувала увагу всіх до спільної колекції з дизайнерами.

Кортні повторила образ Кім

Та попри сварки, сестри все одно намагаються вирішити між собою непорозуміння та жити в мирі та злагоді. Схоже, їхні чвари вже минули, тож Кортні вирішила повторити образ Кім Кардашян, яка та продемонструвала на Met Gala 10 років тому.

Кортні одягнула ту саму сукню в квітковий принт від Givenchy. Вона також зробила довгий хвіст та насичений макіяж. Знаменитість навіть одягнула ідентичні босоніжки.



Кортні Кардашян повторила образ сестри Кім / Фото Instagram

Цю сукню від Ріккардо Тіші дуже висміяли. Користувачі порівнювали її з тканиною для оббивки дивану. Кім розповідала, що всю дорогу додому вона плакала після нападу хейтерів на неї. Тоді вона була вперше вагітна своєю донькою Норт.



Кортні Кардашян повторила образ сестри Кім / Фото Pinterest