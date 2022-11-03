Коротке пальто – нова стильна річ на осінь, яка підійде під будь-який образ

Пальто вважається позачасовим трендом на осінь. Без нього не обходиться жоден місяць осені. Найчастіше дівчата одагають пальта до колін або нижче, втім пора придивитися до коротких пальт, які виглядають теж дуже особливо.

Зараз популярності набувають пальта з пришитим об’ємним та широким шарфом. Короткі пальта представили чимало авторитетних модних будинків.

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"Кожну річ, яку ви купуєте, слід розглядати як інвестицію, і перед покупкою потрібно подумати про те, як ця річ працюватиме у вашому гардеробі. Але іноді з’являється хіт, подібний до цього пальта, який ми з впевненістю можемо назвати переможцем серед інших сезонних трендів", – зазначили модні експерти видання Who What Wear.

Таке коротке пальто буде чудово виглядати з джинсами та черевиками на низькій платформі, чи зі штанами та чоботами на підборах. Навіть супермодні короткі угги вдал поєднаються з вкороченим пальтом.

Коротке пальто не лише додасть восени вашому образу особливої родзинки, але й дозволить зігрітися. Завдяки затишному оверсайзу ви можете одягнути під низ об’ємний і теплий светр.