Королева Ранія здивувала образом у шортах-бермудах: стильні фото

Її Величність Ранія нещодавно завітала на церемонію випускників, куди її запросили для виступу на сцену. Королева любить вишукано одягатися, втім цього разу здивувала незвичним образом в шортах.

Королева Ранія ретельно підбирає для себе образи на важливі заходи, світські події чи зустрічі. Королівську особу закликали до студентів на випускний, тож вона вирішила продемонструвати молодіжний образ.

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Образ королеви Ранії

Ранія з’явилася у чорному образі. Під низ вона одягнула базову майку, а зверху приміряла асиметричне подовжене пальто з плісированою вставкою від бренду A.L.C. На низ королева обрала чорні бермуди від бренду Dior із зав’язками. Її Величність завжди одягає штани, сукні чи спідниці, тож поява в шортах стала незвичною.

Образ завершили двоколірні туфлі з рожевої шкіри та сітки від бренду Tom Ford. Ранія залишила розпущене волосся хвилястим, а передні пасма защіпила шпилькою ззаді. Щодо прикрас, то королева зробила ставку на золоті сережки та сріблястий ланцюжок на шиї з кулоном.

Що відомо про стиль королеви Ранії

Ранія є королевою Йорданії, тож її образи поєднують в собі арабські традиції та елементи європейського стилю. Її улюбленими дизайнерами є лише визнані світові бренди, такі як Dior, Alexander McQueen та Elie Saab. Разом з тим Ранія приміряє вбрання йорданських майстрів та вдало міксує речі між собою.