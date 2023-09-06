Гарячий тренд осені – коричневі джинси: ефектні приклади, які вам сподобаються

До найпопулярніших джинсів належать блакитні, сині, чорні та білі вироби, втім восени в моду увійдуть коричневі джинси, які вже активно почали носити трендсеттерки.

Мода повертається до 2000-х, а разом із тим, на модний Олімп повертаються коричневі джинси, які колись були такими ж актуальними, як сині чи блакитні.

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Коричневий денім справив на знаменитостей величезний фурор, тож вони вже з’явилися в гардеробах інфлюенсерок Гейлі Бібер, Софії Річі та Ельзи Госк.

Денім винайшли ще у ХІХ. Найбільш впізнаваний вид джинсів - синій індиго запатентували 1873 року кравець Джейкоб Девіс і власник текстильної компанії Леві Страусс.

Протягом останніх двохсот років денім був у використанні всіх: у фермерів, голлівудських знаменитостей, рок-зірок. Ця річ не має терміну придатності та має всі шанси ніколи не вийти з моди. Саме тому дизайнери постійно експериментують з джинсами та знаходять для кожного сезону щось нове та цікаве.



Коричневі джинси – тренд осені 2023 / Фото Vogue

Вже цієї осені знаменитості почали віддавати перевагу деніму в коричневих тонах. Вони так само пасують до шкіряних курток та черевиків, як і джинси інших кольорів. Саме такий образ приміряла Гейлі Бібер.



Коричневі джинси – тренд осені 2023 / Фото Vogue

Софія Річі приміряла широкі коричневі джинси з вельветовою курткою та довершила образ нюдовими туфлями, мінісумкою шоколадного відтінку та чорними окулярами.



Коричневі джинси – тренд осені 2023 / Фото Vogue

Коричневий та шоколадні відтінки виглядають восени по-особливому елегантно. У хід можете застосовувати різноманітні пісочні тони, зокрема бежевий та кремовий. І не забувайте про джинси карго, які все ще залишаються на піку популярності.



Коричневі джинси – тренд осені 2023 / Фото Vogue