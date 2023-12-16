На Новий рік, корпоратив чи весілля: 5 комбінезонів, в яких ви матимете блискучий вигляд
Джерело:PureWow
Цього сезону у магазинах багато комбінезонів, які чудово підійдуть для урочистих випадків. У такому вбранні ви точно будете виділятися серед коктейльних суконь.
Вас запросили на весілля, корпоратив чи в гості на свята? Ризикніть і зламайте стереотип про обовʼязкову вечірню сукню. Якщо вирішите одягнути комбінезон, то здивуєтеся, як багато зараз є зручних та елегантних варіантів з різних тканин — від популярного оксамиту до твіду. Також можна легко обрати під себе крій та візерунок.
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Надихайтеся варіантами, які ми пропонуємо, і обирайте те, у чому будете сяяти на святі.
Оксамит
Одягніть цей бордовий оксамитовий комбінезон, і ви матимете такий вигляд, ніби вийшли із золотого віку Голлівуду. Порада: поєднайте його з темним взуттям на підборах і промалюйте яскраво-червоні губи, щоб завершити образ.
Оксамитовий комбінезон / Фото comfy jumpsuits
Гламур
По-новому осмислений комбінезон у стилі 70-х. Плісирований атлас сяятиме під світлом ламп, а надзвичайно широкі штанини розвиватимуться під час ходьби. Глибоке декольте та відкрита спина додадуть гламурних ноток.
Гламурний комбінезон / Фото пінтерест 12TH TRIBE
Твід
Неможливо показати твід і не згадати Шанель. Ця тканина, здається, зараз скрізь, і не дарма: вона виразна і витончена. Завдяки чіткому крою цей лук, натхненний високою модою, зробить вас прекрасною.
Твідовий комбінезон / Фото ricci
Незвична форма
Шукаєте формальний комбінезон, який виглядатиме як витвір мистецтва? Тоді придивіться до сміливих ліній і складок. Краї, що розлітатимуться позаду або збоку, надаватимуть луку загадковості.
Комбінезон незвичного крою / Фото Emilia Wickstead
Комбінезон зі спідницею
Що краще – плаття чи комбінезон? Не можете вирішити? Тоді обирайте комбінезон з частиною спідниці, яка підкреслює ваш силует. Шукайте моделі, які мають цікаві деталі – великий ремінь у тон і пряжку.