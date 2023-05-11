Сім’я з України продає кольє леді Діани, яке вона одягала перед смертю: в чому його особливість

Кольє "Лебедине озеро", яке принцеса Діана одягала під час свого останнього офіційного виходу перед смертю, буде продане на аукціоні. Цією коштовною прикрасою володіла сім’я з України.

Кольє "Лебедине озеро" принцесі Діані подарував її останній коханий Доді аль-Файєд. Прикрасу з діамантами і перлинами принцеса Діана одягнула на гала-вечір "Лебединого озера" в королівському Альберт-холлі у червні 1997 року. Це був її останній офіційний вихід перед смертю.

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Кольє складається з 178 діамантів та 5 перлин Південних морів вагою 51 карат. Прикрасу повернули ювелірам Crown Garrard, щоб вони змогли виготовити до пари сережки, втім вона вже не встигла їх приміряти. Знаменитість загинула в автокатастрофі разом з коханим Доді аль-Файєдом у серпні 1997 року.



Кольє "Лебедине озеро" принцеси Діани / Фото з твіттера @best of diana

Тепер коштовності будуть продані з аукціону у Нью-Йорку наступного місяця. Їхня ціна складатиме від 5 до 15 мільйонів доларів США.

Відомо, що коштовне кольє "Лебедине озеро" з 2008 року належить українській сім’ї. Бізнес власників через війну в Україні стало важко утримувати, тож вони вирішили виставити прикрасу на аукціон. Частина виручених коштів буде спрямована на відновлення зруйнованих міст України.

Коли принцеса Діана була частиною королівської родини, всі її прикраси належали Короні. Ті прикраси, які належали їй особисто, перейшли у спадок принцам Гаррі та Вільяму. Кольє "Лебедине озеро" вважається єдиною прикрасою, яка коли-небудь продавалася публічно.



Кольє "Лебедине озеро" принцеси Діани / Фото з твіттера @best of diana