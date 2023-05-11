Колье "Лебединое озеро" принцессе Диане подарил ее последний любимый Доди аль-Файед. Украшение с бриллиантами и жемчужинами принцесса Диана надела на гала-вечер "Лебединого озера" в королевском Альберт-холле в июне 1997 года. Это был ее последний официальный выход перед смертью.

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Колье состоит из 178 бриллиантов и 5 жемчужин Южных морей весом 51 карат. Украшение вернули ювелирам Crown Garrard, чтобы они смогли изготовить в пару серьги, впрочем, она уже не успела их примерить. Знаменитость погибла в автокатастрофе вместе с любимым Доди аль-Файедом в августе 1997 года.



Колье "Лебединое озеро" принцессы Дианы / Фото из твиттера @best of diana

Теперь драгоценности будут проданы с аукциона в Нью-Йорке в следующем месяце. Их цена составит от 5 до 15 миллионов долларов США.

Известно, что драгоценное колье "Лебединое озеро" с 2008 года принадлежит украинской семье. Бизнес владельцев из-за войны в Украине стало тяжело удерживать, поэтому они решили выставить украшение на аукцион. Часть вырученных средств будет направлена на восстановление разрушенных городов.

Когда принцесса Диана была частью королевской семьи, все ее украшения принадлежали Короне. Те украшения, которые принадлежали ей лично, перешли по наследству принцам Гарри и Уильяму. Колье "Лебединое озеро" считается единственным украшением, которое когда-либо продавалось публично.



Колье "Лебединое озеро" принцессы Дианы / Фото из твиттера @best of diana