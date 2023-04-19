Найцікавіше поєднання весни – колготки в тон одягу: стильні приклади

Стилізувати одинаковий одяг з ніг до голови – тепер тренд 2023 року. Представники fashion-індустрії опираються на бренд Bottega Veneta чи фільм "Барбі", який запустив хвилю монохромного образу в рожевому кольорі.

Модель Кендалл Дженнер у лютому вийшла в світ у темно-бордовому вбранні від Bottega Veneta та розпочала реабілітацію найсуперечливішого елемента гардероб – кольорових колготок.

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Колись, навіть у холодний період року, кращим варіантом для знаменитостей та стрітстайл-зірок були голі ноги. Минулого року сестри Дженнер внесли певні зміни у світ моди.



Кольорові колготки стають трендом весни / Фото з Vogue

У жовтні Кайлі відвідала показ Loewe весна-літо 2023 у Парижі в чорних колготках, які одягнула разом з білими трусами та майкою. Згодом її старша сестра Кендалл вийшла в простому светрі Bottega Veneta, чорних колготках і туфлях на каблуках. Її образ розлетівся по всіх fashion-пабліках, оскільки вона не одягнула ні джинсів, ні штанів. На низ вона одягнула чорні труси.



Кольорові колготки стають трендом весни / Фото з Vogue



Кольорові колготки стають трендом весни / Фото з Vogue

Тепер нове покоління хоче якомога ефектніше підкреслити свої пачішно-колготкові вироби. Зараз помітно простежується, як бренди від Valentino до Victoria Beckham демонструють ефектні панчохи в нових колекціях.

Але навіть, якщо ви любите напівпрозорі базові чорні колготки, то не бійтеся цього сезону внести в свої образи трохи більше кольору. Настав час інвестувати у свій гардероб яскраву пару колготок, які точно подарують вам незабутній вигляд.

Джіджі Хадід доповнює свій білосніжний образ – білими колготками, Аня Тейлор-Джой обирає до червоної сукні, тренча та взуття колготки в тон – ясна річ, що червоні.



Кольорові колготки стають трендом весни / Фото з Vogue



Кольорові колготки стають трендом весни / Фото з Vogue

Нещодавно Вікторія Бекхем також вийшла у світ в білій сукні та молочних мережевних колготках, а Енн Гетевей відвідала вечірку в Токіо, одягнувши сміливу фіолетову мінісукню Valentino з колготками і взуттям на платформі в тон.

Тренд на кольорові колготки потрапив навіть до королівського кола. Семирічна принцеса Шарлотта одягла блакитні колготки до своєї квіткової сукні.



Кольорові колготки стають трендом весни / Фото з Vogue