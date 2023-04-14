Формуючи свої образи на основі суконь та спідниць, чомусь забуваємо про таку важливу річ як колготки, які теж додають правильних акцентів у створенні аутфіту, пише 24 канал.
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Навесні ми все частіше обираємо спідниці та сукні, тож рекомендуємо вам придивитися до цікавих варіантів колготок, які допоможуть вдосконалити весняний гардероб.
Чорні колготки
Такі напівпрозорі колготки в чорному кольорі (20–40 den) вважаються найуніверсальнішими. Вони роблять наші ноги стрункішими та гарно доповнюють образи зі спідницями та сукнями. Вони підходять як для повсякдення, так і для особливої нагоди.
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Колготки з принтом
Написи чи лого на колготках потрохи знову повертається в моду, тож можете вже придивлятися до цікавих варіантів. До таких колготок найкраще підходять монохромні образи.
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Колготки з мереживом
І хоч нам здається, що такі колготки виглядають «дешево», все ж таки вони додають непоганої родзинки образу. Однак не варто під такі колготки одягати речі з принтами чи обирати різні фактури. Зупиніть свою увагу на простих та нейтральних тканинах.
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Кольорові колготки
Обирайте кольорові колготки так, щоб вони перегукувалися з відтінком вашого образу, або ж розбавили нейтральну гаму вбрання. Такі кольорові колготки чудово поєднуються з ретростилем. Якщо шукаєте цікавих ідей для стилізації – завітайте на сторінку Емілі Сіндлев чи Леоні Ганне.
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