Формуючи свої образи на основі суконь та спідниць, чомусь забуваємо про таку важливу річ як колготки, які теж додають правильних акцентів у створенні аутфіту, пише 24 канал.

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Навесні ми все частіше обираємо спідниці та сукні, тож рекомендуємо вам придивитися до цікавих варіантів колготок, які допоможуть вдосконалити весняний гардероб.

Чорні колготки

Такі напівпрозорі колготки в чорному кольорі (20–40 den) вважаються найуніверсальнішими. Вони роблять наші ноги стрункішими та гарно доповнюють образи зі спідницями та сукнями. Вони підходять як для повсякдення, так і для особливої нагоди.



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Колготки з принтом

Написи чи лого на колготках потрохи знову повертається в моду, тож можете вже придивлятися до цікавих варіантів. До таких колготок найкраще підходять монохромні образи.



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Колготки з мереживом

І хоч нам здається, що такі колготки виглядають «дешево», все ж таки вони додають непоганої родзинки образу. Однак не варто під такі колготки одягати речі з принтами чи обирати різні фактури. Зупиніть свою увагу на простих та нейтральних тканинах.



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Кольорові колготки

Обирайте кольорові колготки так, щоб вони перегукувалися з відтінком вашого образу, або ж розбавили нейтральну гаму вбрання. Такі кольорові колготки чудово поєднуються з ретростилем. Якщо шукаєте цікавих ідей для стилізації – завітайте на сторінку Емілі Сіндлев чи Леоні Ганне.



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